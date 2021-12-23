Руины старинной церкви нашли в Запорожской области: чем она знаменита

За более чем 120 лет истории церковь пережила несколько воен и попытки ее разрушить.

В Запорожской области сняли на видео старинный храм с необычной историей. Это заброшенная церковь Успения Пресвятой Богородицы, основанная еще в 19 веке в селе Новояковлевка.

Видео и фото заснеженных руин разместил блогер и видеограф Вадим Шкиренко.

Ее история началась в 1898 году. Единственным настоятелем и строителем религиозного учреждения был Павел Писаренко. При ней работала церковно-приходская школа. Работала церковь всего 24 года — последняя служба в этих стенах прошла в 1922 году. За пять лет до этого настоятеля репрессировали.

Вид на руины церкви с высоты

В годы Второй мировой церковь в Новояковлевке использовали немцы. Они заметили, что она находится в выгодном положении и из колокольни открывается хороший обзор на окрестности. В ней разместили корректировщика. Стены церковно-приходской школы до сих пор хранят следы истории — пулевые воронки.

Церковь в Новояковлевке

В советское время в здании был амбар. Несмотря на более чем 120-летнюю историю здание сохранилось и теперь привлекает ценителей исторической фотографии и краеведов. По легенде, чтобы стены были крепче, местные жители приносили яйца, которыми разбавляли цемент. Церковь пытались уничтожить — растащить стены тракторами, но мощные машины не справились.

Среди местных жителей ходят истории про старинные клады и подземные ходы под зданием.

Новояковлевка на карте

Ранее "Телеграф" писал про необычный случай, произошедший в церкви на Ровенщине — там в день святого Николая замироточила икона на глазах у верующих.