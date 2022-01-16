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"Мі**т по дружбі": запорізький викладач оскандалився приставаннями до студенток (відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Віталія Гончаренка звинуватили у домаганнях до студенток Новина оновлена 16 січня 2022, 12:15
Віталія Гончаренка звинуватили у домаганнях до студенток

Студенти зняли на відео розмову, в якій завкафедри дизайну відверто говорить про секс та домагання.

В Електротехнічному коледжі міста Запоріжжя студенти звинуватили завідувача кафедри дизайну у сексуальних домаганнях та зняли на відео розмову, під час якої чоловік зізнається у неправомірних вчинках. Поліція регіону вже зацікавилася цим інцидентом.

Відповідні кадри опублікував місцевий Telegram-канал "Це Запоріжжя", після чого на викладача звернули увагу працівники поліції.

Як повідомив Telegram-канал, на камеру зняли розмову студенток із завідувачем кафедри дизайну Віталієм Гончаренком.

На відео, яке зняли студенти, викладач говорить про те, що "піде бухати" з надією, що до нього приїде якась Сніжана. На зауваження про те, що дівчина заміжня, чоловік заговорив про "дружній мі**т". У пошуках вільної супутниці чоловік почав перебирати контакти в телефонній книжці й в якусь мить знайшов там Світлану, яку назвав мамою своєї абітурієнтки та додав, що "хотів би її тр***ти".

"Я просто люблю бухнути і тр****ти якусь з мам своїх студенток", — заявив викладач коледжу у розмові зі своїми вихованцями.

Потім Гончаренко сказав, що до співрозмовниці своєї він чіплятися не буде, оскільки "вона страшненька". Потім зазначив, що лише кілька разів займався "гейством", але хлопчики йому не цікаві. А при згадці студентки, на прізвище Сазонова, завкафедри коледжу додав, що його через інцидент з нею його мало не звільнили. Можемо припустити, що викладач до неї чіплявся.

Після публікації відео викладачем зацікавилася поліція. Про це йдеться на офіційному сайті правоохоронців.

Зазначається, що правоохоронці проводять перевірку інформації щодо можливих сексуальних домагань з боку викладача в одному із запорізьких коледжів. До уваги також взяли той факт, що, за словами студентів, керівництво навчального закладу всіляко "покриває" посадову особу.

Віталій Гончаренко у розмові зі студентками зізнався, що мав контакт із однією зі своїх вихованок
Віталій Гончаренко у розмові зі студентками зізнався, що мав контакт із однією зі своїх вихованок

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Дніпропетровській області учениця спецшколи зазнала сексуального насильства з боку викладача. Чоловік спочатку вдарив 13-річну дівчинку, заклеїв їй рота скотчем, а потім зґвалтував.

Теги:
#Поліція #Запоріжжя #Коледж #Викладач #Домагання
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