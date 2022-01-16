Укр

"Ми**т по дружбе": запорожский преподаватель оскандалился приставаниями к студенткам (видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Виталия Гончаренко обвинили в домогательствах к студентам Новость обновлена 16 января 2022, 12:15
Виталия Гончаренко обвинили в домогательствах к студентам

Студенты сняли на видео разговор, в котором завкафедрой дизайна откровенно говорит о сексе и домагательствах.

В Электротехническом колледже города Запорожье студенты обвинили заведующего кафедрой дизайна в сексуальных домогательствах и сняли на видео разговор, во время которого мужчина сознается в неправомерных поступках. Полиция региона уже заинтересовалась данным инцидентом.

Соответствующие кадры опубликовал местный Telegram-канал "Это Запорожье", после чего на преподавателя обратили внимание сотрудники полиции.

Как сообщил Telegram-канал, на камеру сняли разговор студенток с заведующим кафедрой дизайна Виталием Гончаренко.

На видео, которое запечатлели студенты, преподаватель говорит о том, что "пойдет бухать" с надеждой, что к нему приедет некая Снежанна. На замечание о том, что у девушки есть муж, мужчина заговорил про "дружеский ми**т". В поисках свободной спутницы мужчина начал перебирать контакты в телефонной книжке и в какой-то момент нашел там Светлану, которую назвал мамой своей абитуриентки и добавил, что "хотел бы ее тр***ть".

"Я просто люблю бухнуть и тр****ть какую-то из мам своих студенток", — заявил преподаватель колледжа в разговоре со своими воспитанниками.

Затем Гончаренко сказал, что к собеседнице своей он приставать не будет, поскольку "она страшненькая". Потом отметил, что всего лишь несколько раз занимался "гейством", но мальчики ему не интересны. А при упоминании студентки по фамилии Сазонова завкафедры колледжа добавил, что его из-за инцидента с ней его чуть не уволили. Можем предположить, что преподаватель к ней приставал.

После публикации видео преподавателем заинтересовалась полиция. Об этом говорится на официальном сайте правоохранителей.

Отмечается, что правоохранители проводят проверку информации по поводу возможных сексуальных домогательств со стороны преподавателя одном из запорожских колледжей. Во внимание также взяли тот факт, что по словам студентов, руководство учебного заведения всячески "покрывает" должностное лицо.

Виталий Гончаренко в разговоре со студентками сознался, что имел контакт с одной из своих вопитанниц
Виталий Гончаренко в разговоре со студентками сознался, что имел контакт с одной из своих вопитанниц

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Днепропетровской области ученица спецшколы подверглась сексуальному насилию со стороны преподавателя. Мужчина сначала ударил 13-летнюю девочку, заклеил ей рот скотчем, а затем изнасиловал.

Теги:
#Полиция #Запорожье #Колледж #Преподаватель #Домагательство
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