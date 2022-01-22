Будували 17 років: у Запоріжжі відкрили вантовий міст на Хортицю (відео)

Будівництво мосту неодноразово зупиняли через брак фінансування.

У Запоріжжі 22 січня відкрили міст, який з’єднав лівий берег міста з островом Хортиця. У заходах взяли участь перші особи країни, серед яких був і президент Володимир Зеленський.

Кадрами із заходів поділилася пресслужба Офісу президента.

"У День Соборності України у Запоріжжі за участю Володимира Зеленського відкривають вантовий міст через Дніпро", — йдеться у підписі до відео.

За даними місцевої обладміністрації, урочистості розпочалися о 13:20, а вже о 16:00 міст буде відкрито для руху автомобілів. У поліції ж повідомили, що рух мостом буде організовано в один бік — з Хортиці на вулицю Тюленіна та Прибережну автомагістраль.

Початковий проєкт двох мостів і автостради був схвалений ще в 1987 році, проте він був внесений в концепцію розвитку Запоріжжя лише через 10 років. Його будівництво почалося наприкінці серпня 2004 року, але роботи неодноразово переривалися через брак фінансування.

Останню секцію прогінної конструкції встановили лише у липні 2021 року.

Як повідомлялося раніше, у різних регіонах України відбуваються заходи до Дня Соборності. Наприклад, у Києві сотні людей вишикувалися живим ланцюгом на мосту Патона.