Строили 17 лет: в Запорожье открыли вантовый мост на Хортицу (видео)

Строительство моста неоднократно останавливали из-за нехватки финансирования.

В Запорожье 22 января открыли мост, которые соединил левый берег города с островом Хортица. В мероприятиях приняли участие первые лица страны, среди которых находился и президент Владимир Зеленский.

Кадрами с мероприятий поделилась пресс-служба Офиса президента.

"В День Соборности Украины в Запорожье с участием Владимира Зеленского открывают вантовый мост через Днепр", — говорится в подписи к видео.

По данным местной обладминистрации, торжества начались в 13:20, а уже в 16:00 мост будет открыт для движения автомобилей. В полиции же сообщили, что движение по мосту будет организовано в одну сторону — с Хортицы на улицу Тюленина и Прибрежную автомагистраль.

Стоит напомнить, что изначальный проект двух мостов и автострады был одобрен еще в 1987 году, однако он был внесен в концепцию развития Запорожья лишь 10 лет спустя. Его строительство началось в конце августа 2004 года, но работы неоднократно прерывались из-за нехватки финансирования.

Последнюю секцию прогонной конструкции установили лишь в июле 2021 года.

Как сообщалось ранее, в разных регионах Украины проходят мероприятия ко Дню Соборности. Например, в Киеве сотни человек выстроились живой цепью на мосту Патона.