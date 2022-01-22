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Кияни відзначають День Соборності "живим ланцюгом" на мосту Патона: ексклюзивні фото с дрону

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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У столиці відзначають День Соборності України Новина оновлена 22 січня 2022, 12:52
У столиці відзначають День Соборності України

Кілька десятків людей влаштували акцію на честь об’єднання Української Народної Республіки із Західноукраїнською Народною Республікою в одну державу

З самого ранку в суботу, 22 січня, на столичному мосту Патона зібралося багато людей, які влаштували акцію до Дня Соборності України.

Як повідомляє кореспондент "Телеграфу" з місця події, кілька десятків українців з державними прапорами та іншою тематичною жовто-блакитною символікою утворили "живий коридор соборності" на честь річниці Акту Злуки.

Організатори заходу також підготувалися та вручали присутнім захисні маски у традиційних кольорах українського прапора.

Учасники акція були у масках в кольори державного прапору
Учасники акція були у масках в кольори державного прапору

На одній стороні мосту учасники тримали у руках стяг синього кольору, по іншій стороні — жовтого. Ці колони повільно рухалися на зустріч одна одній і врешті зустрілися.

Довжина стягу - 30 метрів
Довжина стягу - 30 метрів

Варто відзначити, що довжина полотен, які учасники акції символічно "злили" в один, демонструючи таким чином об'єднання, сягає 30 метрів.

У Києві жителі відзначають День Соборності України
У Києві жителі відзначають День Соборності України

Своєю чергою зазначимо, що утворення символічного "живого" ланцюга є щорічною традицією і проводиться на згадку про об’єднання УНР та ЗУНР в одну державу.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Раніше "Телеграф" писав, як у Кіровоградській області батьки влаштували акцію протесту та перекрили центральні автошляхи через відсутність опалення у дитячих садочках.

Теги:
#УНР #Держава #День Соборності #Прапор #Київ
У столиці відзначають День Соборності України
Київ
Кияни відзначають День Соборності "живим ланцюгом" на мосту Патона: ексклюзивні фото с дрону
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У столиці відзначають День Соборності України
Кияни відзначають День Соборності "живим ланцюгом" на мосту Патона: ексклюзивні фото с дрону
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