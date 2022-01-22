У компанії із Зеленським помітили "двійника" Єрмака

Фотографія голови ОПУ в компанії "двійника" спантеличила мережу.

У Запоріжжі відбулися урочисті заходи за участі президента Володимира Зеленського, присвячені відкриттю мосту через Дніпро, що з’єднає лівий берег міста з островом Хортиця. Проте в мережі звернули увагу на те, що на одному з фото глава Офісу президента Андрій Єрмак, який також був на заході, знаходиться в компанії дуже схожої на нього людини.

Фотографіями із Запоріжжя поділилася пресслужба ОПУ.

На фото видно чоловіка, візуально схожого на заступника голови Офісу президента Ростислава Шурму, проте через такий ракурс його легко можна сплутати з Єрмаком.

Ростислава Шурма було призначено заступником голови Офісу президента України указом Володимира Зеленського 23 листопада 2021р.

Згідно з повідомленням на сайті президента, на цій посаді він відповідає за економічний блок діяльності ОП.

"Серед пріоритетних завдань – підготовка програм стимулювання економічного розвитку та підвищення енергоефективності", – розповів тоді Шурма.

Ростислав Шурма народився 1983 року у Львові. Закінчив Національний університет Києво-Могилянська академія (економіка та підприємництво) та Київський економічний університет ім. Гетьмана ("економічна теорія"). Протягом 15 років працював у промисловості. У 2012-2019 рр обіймав посаду генерального директора заводу "Запоріжсталь".

Ростислав Шурма, 20 грудня 2021 року

Як повідомлялося раніше, вантовий міст через Дніпро є відомим довгобудом. Його почали зводити ще 2004 року, але будівництво постійно зупинялося через відсутність фінансування.

22 січня на ньому провели флешмоб до Дня Соборності за участю президента Володимира Зеленського, після чого мостом проїхала колона спеціальної техніки екстрених служб.

За повідомленнями поліції, поки що рух мостом буде організовано лише в один бік з острова Хортиця на вулицю Тюленіна та на Прибережну автомагістраль.