Укр

В компании с Зеленским заметили "двойника" Ермака

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Андрей Ермак в Запорожье Новость обновлена 22 января 2022, 19:59
Андрей Ермак в Запорожье

Фотография главы ОПУ в компании "двойника" озадачила сеть.

В Запорожье прошли торжественные мероприятия с участием президента Украины Владимира Зеленского, посвященные открытию моста через Днепр, который соединит левый берег города с островом Хортица. Однако в сети обратили внимание на то, что на одном из фото глава Офиса президента Андрей Ермак, который также присутствовал на мероприятии, находится в компании очень похожего на него человека.

Фотографиями из Запорожья поделилась пресс-служба ОПУ.

На фото виден мужчина, визуально похожий на замглавы Офиса президента Ростислава Шурму, однако из-за такого ракурса его легко можно спутать с Ермаком.

Ростислав Шурма был назначен заместителем главы Офиса президента Украины указом Владимира Зеленского 23 ноября 2021г.

Согласно сообщению на сайте президента, в этой должности он отвечает за экономический блок деятельности ОП.

"Среди приоритетных задач – подготовка программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности", – рассказал тогда Шурма.

Ростислав Шурма родился в 1983 году во Львове. Окончил Национальный университет Киево-Могилянская академия (экономика и предпринимательство) и Киевский экономический университет им. Гетмана ("экономическая теория"). В течение 15 лет работал в индустрии. В 2012-2019 гг занимал должность генерального директора завода "Запорожсталь".

Ростислав Шурма, 20 декабря 2021 года
Ростислав Шурма, 20 декабря 2021 года

Как сообщалось ранее, вантовый мост через Днепр является известным долгостроем. Его начали возводить еще в 2004 году, но строительство постоянно останавливалось из-за отсутствия финансирования.

22 января на нем провели флешмоб ко Дню Соборности с участием президента Владимира Зеленского, после чего по мосту проехала колонна специальной техники экстренных служб.

По сообщениям полиции, пока движение по мосту будет организовано лишь в одну сторону со острова Хортица на улицу Тюленина и на Прибрежную автомагистраль.

Теги:
#Запорожье #Андрей Ермак
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