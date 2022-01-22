В компании с Зеленским заметили "двойника" Ермака

Фотография главы ОПУ в компании "двойника" озадачила сеть.

В Запорожье прошли торжественные мероприятия с участием президента Украины Владимира Зеленского, посвященные открытию моста через Днепр, который соединит левый берег города с островом Хортица. Однако в сети обратили внимание на то, что на одном из фото глава Офиса президента Андрей Ермак, который также присутствовал на мероприятии, находится в компании очень похожего на него человека.

Фотографиями из Запорожья поделилась пресс-служба ОПУ.

На фото виден мужчина, визуально похожий на замглавы Офиса президента Ростислава Шурму, однако из-за такого ракурса его легко можно спутать с Ермаком.

Ростислав Шурма был назначен заместителем главы Офиса президента Украины указом Владимира Зеленского 23 ноября 2021г.

Согласно сообщению на сайте президента, в этой должности он отвечает за экономический блок деятельности ОП.

"Среди приоритетных задач – подготовка программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности", – рассказал тогда Шурма.

Ростислав Шурма родился в 1983 году во Львове. Окончил Национальный университет Киево-Могилянская академия (экономика и предпринимательство) и Киевский экономический университет им. Гетмана ("экономическая теория"). В течение 15 лет работал в индустрии. В 2012-2019 гг занимал должность генерального директора завода "Запорожсталь".

Ростислав Шурма, 20 декабря 2021 года

Как сообщалось ранее, вантовый мост через Днепр является известным долгостроем. Его начали возводить еще в 2004 году, но строительство постоянно останавливалось из-за отсутствия финансирования.

22 января на нем провели флешмоб ко Дню Соборности с участием президента Владимира Зеленского, после чего по мосту проехала колонна специальной техники экстренных служб.

По сообщениям полиции, пока движение по мосту будет организовано лишь в одну сторону со острова Хортица на улицу Тюленина и на Прибрежную автомагистраль.