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Розбещував дітей роками: під Запоріжжям над підозрюваним у педофілії вчинили самосуд (фото, відео)

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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55-річного Олега Пенькова підозрюють у розбещенні неповнолітніх
55-річного Олега Пенькова підозрюють у розбещенні неповнолітніх

Поліція встановлює, скільки дітей могли постраждати від рук підозрюваного

В Енергодарі Запорізької області активісти вчинили самосуд над 55-річним чоловіком, якого підозрюють у розбещенні малолітніх.

Про це пишуть місцеві ресурси у мережі, повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що 15 лютого в мережі з’явилися публікації про те, що Олег Пеньков 1967 року народження розбещував дітей та знімав усе на мобільний телефон, через день після чого заяву про це до поліції написали батьки 12-річної дівчинки.

Але жертв було більше, зокрема про це розповіла 17-річна старша сестра постраждалої.

"Мені було років 11-12, я постраждала від рук педофіла. Він пропонував зустрітися, кави попити, заманював "пограти", — зізналася вона.

За її словами, це відбувалося неодноразово протягом кількох років, і він шантажував її, погрожував несправедливо звинуватити у крадіжці. Але свідчення у справі підліток дала, коли таке сталося з її молодшою сестрою.

Одна з постраждалих від розтління дала свідчення
Одна з постраждалих від розтління дала свідчення
Відео зізнань потерпілої від розтління дівчинки-підлітка

Активісти заявили, що загалом встановили понад 10 відеофактів розбещення дітей, які знайшли у телефоні чоловіка, і останній із них датований 5 січня 2022 року.

Поліція Енергодара відкрила кримінальну справу за статтею про згвалтування особи, яка не досягла віку 14 років (запобіжний захід — позбавлення волі на 10-15 років). У мережі також з’явилися орієнтування на 55-річного Олега Пенькова. Щоправда, в орієнтуванні йому інкримінували статтю про розбещення, а не зґвалтування.

Підозрюваний у педофілії Олег Пеньков
Підозрюваний у педофілії Олег Пеньков

17 лютого в мережі з’явилося відео, на якому видно, що активісти знайшли підозрюваного, змусили його у всьому зізнатися і, судячи з крові на його обличчі, скоїли самосуд. Вони також показали відеодоказ вчинення протиправних дій щодо малолітніх, який знайшли у його телефоні.

Пізніше у мережі опублікували його фото з дитиною. Подивитися це фото та відео зізнань Ви можете на каналі "Black" за цим посиланням, — публікувати такі матеріали на сайті ми не можемо з етичних міркувань.

Над підозрюваним у педофілії вчинили самосуд
Над підозрюваним у педофілії вчинили самосуд

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Сумській області п’яний 44-річний батько розбещував 6-річну доньку, виправдовуючи свої дії тим, що дівчинка "має звикати".

Теги:
#Енергодар #Педофілія #Активісти #Педофіл #Самосуд
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