Развращал детей годами: под Запорожьем над подозреваемым в педофилии учинили самосуд (фото, видео)

Полиция устанавливает, сколько детей могли пострадать от рук подозреваемого

В Энергодаре Запорожской области активисты учинили самосуд над 55-летним мужчиной, которого подозревают в растлении малолетних.

Об этом пишут местные ресурсы в сети, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что 15 февраля в сети появились публикации о том, что Олег Пеньков 1967 года рождения развращал детей и снимал все на мобильный телефон, спустя день после чего заявление об этом в полицию написали родители 12-летней девочки.

Но жертв было больше, в частности, об этом рассказала 17-летняя старшая сестра пострадавшей.

"Мне было лет 11-12, я пострадала от рук педофила. Он предлагал встретиться, кофе попить, заманивал "поиграть", — призналась она.

По ее словам, это происходило неоднократно на протяжении нескольких лет, и он шантажировал ее, угрожал несправедливо обвинить в краже. Но показания по делу подросток дала, когда такое же произошло с ее младшей сестрой.

Одна из пострадавших от растления дала показания

Видео признаний пострадавшей от растления девочки-подростка

Активисты заявили, что в целом установили более 10 видеофактов развращения детей, которые нашли в телефоне мужчины, и последний из них датирован 5 января 2022 года.

Полиция Энергодара открыла уголовное дело по статье об изнасиловании лица, не достигшего возраста 14-ти лет (мера пресечения — лишения свободы на 10-15 лет). В сети также появились ориентировки на 55-летнего Олега Пенькова. Правда, в ориентировке ему инкриминировали статью о растлении, не изнасиловании.

Подозреваемый в педофилии Олег Пеньков

17 февраля в сети появилось видео, на котором видно, что активисты нашли подозреваемого, заставили его во всем признаться и, судя по крови на его лице, совершили самосуд. Они также показали видеодоказательство совершения противоправных действий в отношении малолетних, которое нашли в его телефоне.

Позже в сети опубликовали его фото с ребенком. Посмотреть это фото и видео признаний Вы можете на канале "Black" по этой ссылке, — публиковать такие материалы на сайте мы не можем по этическим соображениям.

Над подозреваемым в педофилии учинили самосуд

Как сообщал "Телеграф", ранее в Сумской области пьяный 44-летний отец развращал 6-летнюю дочь, оправдывая свои действия тем, что девочка "должна привыкать".