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Результат за 9 хвилин: Аніта Луценко поділилася ефективним тренуванням на плечі і руки (відео)

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Результат за 9 хвилин: Аніта Луценко поділилася ефективним тренуванням на плечі і руки (відео) Новина оновлена 17 серпня 2021, 14:15
Тренування на плечі і руки

Тренер Аніта Луценко показала, як підтягти верхню частину тіла в домашніх умовах.

Відомий український тренер Аніта Луценко, яка раніше розповіла про важливість тренувань для організму, поділилася зі своїми підписниками ефективними вправами на плечі і руки.

Відео тренування Луценко опублікувала на своєму ютуб-каналі.

"У цьому комплексі є все: розминка, танець, супер ефективні вправи" — коментує тренування Аніта.

Також, тренер нагадала, що не всі можуть робити ці вправи. Наприклад, вагітним або дівчатам після пологів (6-8 тижнів), а також під час критичних днів. При хворобах опорно-рухового апарату, серцево-судинної, дихальної або статевої системи краще спочатку проконсультуватися з лікарем.

Раніше, "Телеграф" писав, що Аніта Луценко показала, як правильно робити одне з найпопулярніших і дієвих вправ — планку.

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