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Мазі і "чарівні" ін’єкції не допоможуть: 3 робочих способа, як збільшити статевий член (18+)

Автор
Т. Кармазіна
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Мазі і "чарівні" ін’єкції не допоможуть: 3 робочих способа, як збільшити статевий член (18+) Новина оновлена 22 серпня 2021, 11:11
Як збільшити статевий орган

Способи є, але результат вам може не сподобатися.

Якщо вам здається, що ваш орган маленький, — найімовірніше, вам просто здається. Більшість чоловіків схильні думати, що "нормальний пеніс" — це щось велике, і недооцінюють власний. Незважаючи на це, розмір чоловічої гідності сильно хвилював людей в усі часи. У цьому матеріалі розповімо, які є способи по збільшенню пеніса, а також, чому деякі з них просто не приносять користі.

Про способи збільшення члена розповіла секс-блогер Ксенія Фоміна, відома під ніком "Взрослий Контент" в Twitter.

Які способи збільшення члена можна віднести до найпопулярніших?

  • хірургічне втручання;
  • використання вакуумної помпи;
  • застосування екстендера;
  • спеціальні креми та мазі;
  • ін’єкції під шкіру.
  1. Хірургічне втручання означає розрізання підтримуючої зв’язки статевого члена і подальше витягування назовні його внутрішньої частини, щоб наростити довжину. Таку операцію називають лигаментотомія — вона дорога і дозволяє додати в середньому ~ 2 см до довжини члена.
  2. Помпа дозволяє домогтися швидкого результату — член вставляється в порожнину, з якої відкачується кисень. В результаті вакуумного впливу кров приливає до стовбура і голівці: вони набухають, візуально трохи збільшуючись. До вихідних габаритам член повернеться десь через півгодини.
  3. Екстендер — це така спеціальна конструкція, яка витягує член за допомогою механічного впливу. Потрібно надягти її зверху, зафіксувати і носити постійно протягом дня. Результат як з операцією — до довжини додасться ~ 2 см, за умови постійного носіння по 4-5 годин.

Спеціальних кремів і мазей для збільшення члена величезна кількість — але ефективність жодного з цих досі не була доведена. Часто їх рекомендують застосовувати спільно з помпою або екстердером, але на підсумковий результат вони ніяк не вплинуть.

Ін’єкції теж можна віднести до хірургічного втручання — але останнім часом лікарі все частіше стали стикатися з важкими ускладненнями після введення незрозумілих розчинів під шкіру самостійно. Простіше кажучи, чоловіки в домашніх умовах намагаються збільшити свою гідність уколюючи в нього, наприклад, вазелін або інші абсолютно не призначені для цього рідини.

За операцію доведеться заплатити аж до 50 $ тис. (понад 1 млн гривень), при цьому лікарі не можуть гарантувати відсутність несподіваних ускладнень. Також з помпою і екстендером — занадто часте їх використання загрожує розтягуваннями, розривами і іншими дуже неприємними травмами.

За словами Фоміної, раніше було доведено, що такі процедури не приносять чоловікам задоволення — найчастіше вони залишаються незадоволені отриманим результатом.

Раніше секс-блогер розповіла, які секс-іграшки можуть допомогти досягти оргазму.

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