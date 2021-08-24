Захворіли вдвічі більше, ніж одужали: свіжа статистика коронавірусу в Україні

Летальних випадків за минулу добу зафіксували 27

В Україні станом на ранок вівторка, 24 серпня, зафіксували ще майже 700 нових хворих коронавірусом, що вдвічі більше за кількість пацієнтів, що одужали за минулу добу.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Так, за минулу добу було зафіксовано 692 нових випадки коронавірусу, а одужали всього 345 пацієнтів. У числі хворих 54 дитини та 4 медпрацівника. Крім цього, у понеділок 410 осіб госпіталізували, а 27 осіб — померли від COVID-19.

У лідерах по захворюваності за 23 серпня опинився Київ (132), також велика кількість хворих у Одеській (84), Харківській (84), Луганській (62) та Чернівецькій (47) областях.

З початку пандемії в Україні захворіли – 2 275 863 особи, з них одужали — 2201778, летальних випадків – 53 501.

Нагадаємо, станом на ранок понеділка, 23 серпня, в Україні було зафіксовано понад 600 нових випадків захворювання на коронавірус. Крім того, зросла кількість пацієнтів з важкою формою хвороби.