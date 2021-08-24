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Біль в животі: доктор Комаровський розповів, в яких випадках терміново необхідний лікар

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Біль в животі: доктор Комаровський розповів, в яких випадках терміново необхідний лікар Новина оновлена 24 серпня 2021, 10:16
Біль в животі

Доктор Євген Комаровський розповів, в яких випадках біль в животі може бути небезпечна.

Відомий український доктор Євген Олегович Комаровський, який раніше розповів, скільки фруктів можна їсти дітям в день, продовжує вчити своїх підписників "розуму".

На своїй сторінці в Інстаграм Комаровський опублікував новий пост, який присвятив болю в животі. А саме тим симптомам, при яких необхідно терміново викликати лікаря.

Доктор зазначив, що в принципі в дитячому віці болі в животі в більшості випадків не є небезпечними і пов’язані з підвищеним газоутворення, спазмом кишківника або ж несвоєчасної дефекації. Такі болі, як правило, локалізуються в центрі живота і дитина показує на область пупка. Будь-яка біль не в центрі живота — це привід для огляду лікаря і підвищеної настороженості батьків.

За яких симптомах варто викликати лікаря:

  • Біль локалізується в правої клубової області (внизу живота праворуч),
  • Є сліди крові в калі або блювотних масах,
  • Є будь-які проблеми з сечовипусканням,
  • Біль в животі поєднується з вираженою блідістю шкіри і пітливістю, проносом и підвищеною температурою, висипом, сонливістю.

Раніше, "Телеграф" писав, що Євген Комаровський розповів, які сонцезахисні окуляри можуть ефективно захистити зір у дитини.

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