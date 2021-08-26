Варіантів стало менше: які вакцини проти коронавірусу обирають українці

Українці вважають за краще американські і китайську щеплення, а деякі і зовсім тепер не доступні для ревакцинації

У МОЗ поділилися інформацією про те, яка вакцина проти коронавірусу є найпопулярнішою в Україні.

За інформацією прес-служби МОЗ, найчастіше з шести доступних щеплень українці вибирають американську Pfizer — нею вакцинували вже 1 715 589 разів. На другому місці опинилася китайська CoronaVac, за допомогою якої в нашій країні зробили 1 423 002 щеплення. Далі йдуть американська Moderna (1 071 324 уколу), індійський Covishield (487 187 доз вакцини) і європейська AstraZeneca (438 229). Менш популярна в Україні через дефіцит однодозова вакцина фірми Janssen, яку зробили 16 961 українцю.

До слова, зараз в Україні доступні лише 4 щеплення від коронавірусної хвороби. Статистика імунізації за минулу добу, 25 серпня, виглядає наступним чином:

Moderna — 65 720, Pfizer — 46 774, CoronaVac — 39 733, AstraZeneca — 10 183 людини.

Відзначимо, що однією дозою вакцини проти ковіда захищені вже 5 152 290 українців, а ще 3 310 320 осіб закінчили курс імунізації повністю. Всього ж в Україні за станом на 25 серпня зробили понад 8 млн щеплень.

Як раніше повідомляв "Телеграф", по сусідству з Україною — в Польщі — оголосили про початок нової четвертої хвилі коронавірусу в країні і розповіли, коли очікується пік захворюваності.