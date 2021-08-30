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ВООЗ змінила думку про третє щеплення від коронавірусу: кому його тепер робити рекомендують

Автор
О. Волкова
Дата публікації
Перевірено Д. Іщенко
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Автор
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ВООЗ змінила думку про третє щеплення від коронавірусу: кому його тепер робити рекомендують Новина оновлена 30 серпня 2021, 16:52
Третя доза щеплення від коронавірусу більше не є розкішшю, вважають у ВООЗ

Представник ВООЗ вважає, що бустерна доза може бути життєво необхідна деяким людям

У ВООЗ, яка раніше заявила, що третє щеплення проти коронавірусу не є необхідністю і робити його поки не потрібно, змінили свою думку. В організації вважають, що бустерні дози вакцини не є розкішшю, а життєво необхідні людям із груп ризику.

Про це з посиланням на директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханса Клюге пише Reuters.

За його словами, третє щеплення від коронавірусу — це більше не розкіш, "яку відібрали у тих, хто все ще чекає на перше щеплення". Клюге переконаний, що в сучасних реаліях це спосіб захистити від коронавірусу найбільш вразливі верстви населення.

Втім, представник ВООЗ згадав і той факт, що до третіх доз вакцин потрібно ставитися з обережністю, адже на даний момент поки немає достатньо даних про їхню безпеку.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю досліджувало ефективність третьої дози вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer для громадян віком 60+. За висновком досліджень, третя доза показала ще більш високий рівень захисту, ніж після двох щеплень.

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