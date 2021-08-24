ВОЗ призывает людей не делать третью прививку против коронавируса: известны причины

В ВОЗ говорят, что третья прививка против коронавируса пока не является необходимостью

Невзирая на новые исследования об эффективности третьей дозы прививки от коронавируса, ВОЗ призывает людей пока не делать бустерную вакцину.

Об этом со ссылкой на главу ВОЗ Тедроса Гебреесуса пишет The Guardian.

Сообщается, что сначала нужно обеспечить должный уровень вакцинации в тех странах, где привито всего 1-2% людей — именно здесь в будущем могут развиться более сильные штаммы ковида.

Гебреесус убежден, что пока вакцины не находятся в излишке, их лучше пустить не на бустер, а на первичную антиковидную вакцинацию населения.

Напомним, Министерство охраны здоровья Израиля исследовало эффективность третьей дозы вакцины от коронавируса производства Pfizer для граждан в возрасте 60+. По заключению исследований, третья доза показала еще более высокий уровень защиты, чем после двух прививок.

Также мы сообщали, что по состоянию на утро понедельника, 23 августа, в Украине официально подтвержден 2 275 171 случай заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, из которых более 53 тысяч пациентов умерли.