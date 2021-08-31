"Вакцинація — справа кожного": чому антипривочники повинні самі нести відповідальність за своє здоров’я

Не вакциновані є більш активними переносниками вірусу і створюють навантаження на стаціонари

Не вакциновані громадяни можуть реалізувати своє право і не робити щеплень за умови, що весь обсяг відповідальності за своє рішення вони нестимуть самостійно. Наприклад, зможуть прийняти факт нестачі місць у лікарні, або прийняти як даність важкий перебіг коронавірусу.

Таку думку висловив лікар Іван Черненко.

"Це справа кожного, хочеш вакцинуйся, хочеш ні".

Ну і багато тексту про промивку мізків і несвободу. Я розумію, що у більшості своїй ми інфантильне суспільство, якому б перетерте яблучне пюре їсти та спати три рази в день, періодично голосно кричучи, щоб мама змінила памперс. Іноді мамою виявляється лікар і санітарка в СІЗ.

Свободи і права людини закінчуються там, де починаються свободи і права іншої людини.

1. Не вакциновані є більш активними переносниками вірусу.

2. Створюють навантаження на стаціонари, так як основна маса хворих це невакциновані.

3. Навантаження на стаціонари призводить до того, що суспільство в цілому позбавляється можливості отримати адекватну медичну допомогу. Адже за останній рік померло багато не тільки ковідних пацієнтів, а й пацієнтів з іншими патологіями, які через перевантаження системи не змогли отримати адекватну допомогу. Адже ми не можемо направити весь ресурс тільки на одних, або тільки на інших. А рівномірний розподіл рятує більше, але і збільшує втрати у кожній з груп.

4. Колосальні економічні втрати. Вакцина коштує дешевше, ніж лікування важкого випадку ковіда.

Тому вакцинація це питання суспільного блага і соціальної відповідальності. Це питання поваги до медиків, собе, своїх близьких і друзів.

І в цілому я не проти, щоб не вакциновані реалізовували своє право залишатися такими, але тоді несіть і обсяг відповідальності за своє рішення. Наприклад, прийняти як даність, що вам або вашим близьким може не вистачати місць в лікарні, кисню, персоналу і т.д.. Прийняти той факт, що протікати ковід у вас може важче, а можливо катастрофічно важко.

Зробили вибір — несіть повноту відповідальності за нього, а не інфантильно думайте, що вас пронесе або вас врятують.

Свобода вибору передбачає відповідальність. Будьте відповідальні, приймайте наслідки свого вибору, тоді ніяких претензій.

А поки що це більше вигуки застряглих у дитинстві людей, які так і не навчилися відповідати за свої вчинки, в надії, що фраза "доктор врятуйте" їх врятує.

З.И. я дуже толерантна людина, але не тоді, коли дурість людська шкодить не тільки власникові дурості, а й оточуючим.

Знаєте, фразу "це справа кожного" можна порівняти з фразою "ми вас туди не посилали".

Виростіть нарешті, бути дорослим не боляче, іноді навіть корисно", — написав Черненко.

Раніше "Телеграф" поспілкувався з лікарем-інфекціоністом і з’ясував, що вакцинація не завжди рятує від коронавірусу, але допоможе не померти.