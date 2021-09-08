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На вірус ніяк не впливають: спливла заковика з "інноваційними" ліками від COVID-19 з США

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
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Прибулі в Україну ліки від коронавируса Новина оновлена 08 вересня 2021, 19:18
Прибулі в Україну ліки від коронавируса

Лікар каже, що в Україні будуть проблеми із застосуванням цих препаратів.

Перевезення в Україну інноваційні препарати Bamlanivimab і Etesevimab мають ряд особливостей в застосуванні та не показали ефективності проти нових штамів коронавірусу.

Про це розповіла головний позаштатний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська, передає УНН.

"Головне, що я хочу сказати, що ось ці моноклональні антитіла практично не працюють проти штамів, що викликають занепокоєння", — сказала вона.

Зокрема вона зазначила, що Bamlanivimab в США і зовсім порекомендували не застосовувати через появу штаму "Дельта".

Голубовська вказала, що ніяких чудодійних ліків проти COVID-19 у світі не існує. Крім того, вона підкреслила, що вищеназвані препарати повинні застосовуватися в разі, якщо у пацієнта хвороба протікає в легкій формі або середньої тяжкості та коли виникає підозра, що його стан може погіршитися.

Якщо ж їх застосовувати для важких пацієнтів, то вони можуть лише погіршити їх стан.

Голубовська зазначила, що проблем додає також і те, що в Україні буде досить складно створити умови, в яких можна оперативно відстежувати алергічні реакції.

"У США організовували пункти, там були черги на введення цих препаратів", — зазначила вона.

Слова Голубовської підтвердив відомий український лікар Тарас Жиравецький.

"На жаль дійсно ці ліки повинні зменшувати запалення і не впливають на сам вірус, а шлях введення досить не простий і є певні побічні дії як у всіх біолоджіків, так називають цю групу препаратів", — написав він.

Як повідомлялося раніше, партію з 60 тисяч флаконів препаратів на 20 мільйонів доларів доставили в Україну в ніч на 5 вересня. Зазначалося, що після розмитнення вони будуть відправлені до всіх областей України.

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