Як тримати себе в формі і насолоджуватися життям: особистий досвід успішної людини

Найскладніше — це почати, але потрібно чітко сформулювати свої цілі зі старту

Всі хочуть бути здоровими, відчувати себе добре і прекрасно виглядати. Але для цього потрібно обмежити себе в деяких речах і докласти зусиль в фізичних вправах. Не всім це дається легко.

Недавня стаття на веб-сайті новин "News.Yahoo" розповідає історію Дугласа Дрісколла, генерального директора компанії з Сіднея в Австралії. У свої 43 роки він зміг змінити своє життя на краще. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з перекладом цього матеріалу.

Більшість людей набирають вагу поступово. Зазвичай це не усвідомлюється, поки не стає занадто пізно. Дуглас зізнається, що його начебто затягнуло в трясовину — поєднання неправильного харчування, згубний вплив алкоголю і все більш малорухливий спосіб життя мали кумулятивний ефект. Насправді він продовжував ходити в тренажерний зал три — чотири рази на тиждень і виконував вправи по накатаній системі і не докладав достатньо зусиль.

Дуглас зізнається, що завжди тримав себе в хорошій формі і пишався своєю зовнішністю, тому тепер він відчув до себе неповагу і жалість. Однак замість того, щоб продовжити себе жаліти, він вирішив зробити рішучі кроки.

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Він розумів, що якщо нічого не змінити, нічого не зміниться. Прикро було виявити, що купа часу витрачається на те, щоб дивитися на життя інших людей в соціальних мережах, замість того, щоб самому встати і зайнятися своєю.

Дуглас розробив свою програму і назвав її "розум і досягнення". Тепер він витрачав не менше однієї години на добу на те, щоб дізнатися щось нове, а ще одну годину — на тренування з обтяженнями. Він завжди був дуже цілеспрямованим буквально у всьому, тому, коли прийняв свідоме рішення повернутися в форму, то знав, що це повинно стати досяжним, оскільки ніхто не може управляти тим, чого не зможе домогтися. Замість того щоб просто мати якусь невизначену мету в фітнесі, він поставив собі амбітний намір — знизити рівень жиру до 8% при одночасному збільшенні м’язової маси.

Він витрачав не менше однієї години в день на те, щоб дізнатися щось нове, а ще одну годину — на тренування

Так склалося, що Дуглас завжди працював самостійно. Але в цей раз він вирішив, що, якщо він хоче досягти кращої форми в своєму житті, то йому потрібно буде заручитися допомогою і підтримкою кращих у своїй справі. Тому він звернувся до професіоналів. Вони дали йому додатковий імпульс і змусили його дуже відповідально ставитися до досягнення мети. Може це трохи банально, але вірною є думка про те, що мотивація змушує нас почати, але саме дисципліна допомагає нам рухатися вперед.

"Коли справа доходить до дієти, це завжди означає, що потрібно піти на серйозні жертви. Як би жорстко це не було, але довелося відразу ж відмовитися від напівфабрикатів, і майже повністю відмовитися від вживання алкоголю. Після консультації з професійними дієтологами і командою тренерів, був розроблений індивідуальний план харчування, багатий протеїнами. Я став дуже вибагливий до всього, що я споживав, і старанно відстежував свої калорії та поживні речовини за допомогою програми "My Fitness Pal"".

Керувати своїм апетитом було, безумовно, дуже складно, тому важливо було знайти поживну їжу при дотриманні дієти з жорстким контролем калорій. На щастя, білок виявився найбільш насичуючим макроелементом. Він щосили намагалася все перепробувати, але основою його дієти стала курка.

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Крім того, він завжди вживав щедру порцію зелені кожен день як гарнір, оскільки вона не тільки є здоровим засобом придушення апетиту, але також допомагає знизити ризик серцево-судинних захворювань і діабету. Під час перекусів між прийомами їжі, він з’їдав трохи ягід.

Що стосується тренувань, то він робив високоінтенсивні тренування з обтяженнями п’ять-шість разів на тиждень, працював зі своїм тренером два рази в тиждень, а потім виконував самостійні тренування.

"У дощ або в ясну погоду я також ходив пішки або бігав по 12 км кожен день".

За 14 тижнів він втратив майже 9 кг жирової маси і зменшив жирові відкладення до 8%, додавши при цьому близько 1 кг сухої м’язової маси.

Для нього це була не просто трансформація тіла, це було більше пов’язане з довготривалими змінами як в його способі життя, так і в його способі мислення. Оскільки він сам собі начальник, то самомотивація іноді може бути проблемою. Він також помітив поліпшення когнітивних функцій і взагалі відчував себе краще.

Він зауважив поліпшення когнітивних функцій і взагалі відчував себе краще

Іноді від однієї думки про те, що потрібно йти в спортзал, ставало неприємно, але ще більше було б неприємно, якби він не ходив в спортзал. Регулярні вправи виразно допомагали поліпшити його настрій і зменшували почуття тривоги або стресу. Якщо раніше він відчував постійну втому, то зараз у нього точно було більше енергії, і в цілому настрій був більш позитивним.

Рухаючись вперед, потрібно знайти важливий баланс між способом життя і фітнесом. Він повернувся до старої схеми харчування, і через п’ять місяців все ще був в бойовій формі і тепер має близько 10% жиру. Зараз він споживає приблизно 2600 калорій в день. Він як і раніше тренується чотири-п’ять разів на тиждень, і проходить в середньому 10 км в день.

На питання, що б він сказав тим, хто знаходиться на початку свого шляху, він не замислюючись каже: "Найскладніше це почати. Моя порада — чітко сформулювати свої цілі з самого початку, а потім поставити ряд міні-цілей. Вони повинні бути реалістичними, вимірними і досяжними. Я дуже рекомендую використовувати додаток, яке відстежує вашу дієту і вправи".

"Якщо у вас є для цього фінансові можливості, найміть особистого тренера, який допоможе вам. Це відразу забезпечить деяку підзвітність. Якщо ви записалися на тренування з персональним тренером і заплатили за нього, у вас набагато більше шансів піти в тренажерний зал. І, нарешті, не варто недооцінювати важливість щоденних кроків. Щоденна тривала прогулянка — один з найпростіших способів поліпшити свою фізичну форму", — дає своє напуття Дуглас Дрісколл.