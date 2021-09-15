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Штам "Дельта" небезпечніший та заразніший за інші: симптоми і інфографіка

Автор
Валерія Куценко
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Автор
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"Індійський" штам продовжує активно розповсюджуватись Новина оновлена 15 вересня 2021, 17:12
"Індійський" штам продовжує активно розповсюджуватись

Від цієї мутації вдвічі частіше потрапляють до лікарень

Найвідоміший на сьогоднішній день штам коронавірусу "Дельта" продовжує поширюватися по світу і Україні, зокрема.

На тлі цього "Телеграф" вирішив нагадати важливі факти, які варто знати про цю мутацію.

"Дельта" з’явилася в Індії цієї весни, але вона на 60% заразніша за інші, і від одного хворого можуть махом заразитися 6 осіб, — тому на сьогоднішній день розповсюджуваність цього штаму тільки збільшується.

При цьому цікаво, що перед "Дельтою" найбільше вразливі діти та молодь (а не старші покоління, як для інших штамів). Також цей різновид COVID-19 більш ніж удвічі частіше призводить до ускладнень і госпіталізації.

У той же час як лихоманка, кашель, біль у горлі, головний біль і діарея є поширеними симптомами коронавірусу, штам "Дельта" можна розпізнати, якщо у Вас також є втрата слуху, нежить, біль у шлунку і суглобах.

Вакцини показують певну ефективність при штамі "Дельта", однак жодна з них не дає 100% захисту.

Симптоми коронавірусу "Дельта"
Симптоми коронавірусу "Дельта"

Як повідомляв "Телеграф", незабаром відразу ряд областей України можуть перейти в "жовту" зону карантину.

Раніше ми приводили основні обмеження, які будуть введені в "жовтих" регіонах.

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