Лікарі застерігають від третього уколу вакцини від COVID-19: є питання щодо безпеки

Експерти рекомендують вакцинуватися лікарям та вчителям, адже в них високий ризик захворіти.

Управління з продовольства і медикаментів США заперечило необхідність введення третьої дози препаратів від COVID-19 і зазначило, що це потрібно лише тим, хто у підвищеній групі ризику, тобто людям віком від 65 років, а також особам з високим ризиком захворювань.

Про це в суботу, 18 вересня, повідомляє "Nbcnews".

Консультативна група управління провела голосування, у якому більшість голосів були спрямовані проти введення бустерів, тобто третіх доз вакцини.

Спочатку перед комітетом зовнішніх експертів поставало питання, чи потрібне третє щеплення для осіб від 16 років, проте згодом члени управління медикаментів прийшли до висновку, що приймання бустера у молодому віці може бути небезпечним.

Таким чином, експерти зазначають, що найбільш бустер рекомендується саме для осіб старших 65 років і для тих, у кого можуть виникнути важкі захворювання.

Також вони зазначили, що третю дозу вакцину варто зробити тим, хто має високий ризик заразитися на роботі, тобто лікарям і вчителям.

Варто відзначити, що дане голосування серед членів управління медикаментів США стосується лише тих, хто вакцинується препаратом Pfizer. Інші вакцини поки що не обговорювалися.

У компанії Pfizer заявляють, що через 6 місяців після вакцинації другою дозою обовʼязково треба зробити третє щеплення, адже імунітет слабне і можна знову захворіти. Проте експерти США спростовують цю інформацію, кажучи, що вакцини продовжують забезпечувати високий захист від важких захворювань.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні тепер зможуть перевіряти штами коронавірусу без відправки біоматеріаолів за кордон.