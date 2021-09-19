В Україні рекордно підскочив рівень госпіталізацій через COVID-19: зведення на 19 вересня

Число нових хворих трохи впало, але кількість пацієнтів з ускладненнями зросла

На ранок неділі, 19 вересня, в Україні зареєстрували майже 4 тисячі нових випадків коронавірусу, при цьому, кожен другий був госпіталізований.

Про це можна судити по ранковому зведенні МОЗ, повідомляє "Телеграф".

Відзначається, що два дні поспіль до цього в Україні фіксували понад 6 тисяч хворих за добу, але кількість госпіталізованих при цьому була на рівні 1 568 і 1 719 осіб. Також зауважимо, що протягом всього вересня в Україні госпіталізували в середньому по тисячі чоловік за добу.

На ранок ж 19 вересня за добу зафіксували:

3 983 нові випадки COVID-19;

1 767 госпіталізованих;

46 летальних випадків;

546 видужалих.

Найбільші показники захворюваності продемонструвала Харківщина, Одещина і Дніпропетровщина.

У той же час, за останню добу прищепили 58 605 людей (вже 6 282 898 з початку вакцинації).

Як повідомляв "Телеграф", вже з 20 вересня частина регіонів України можуть перейти в "жовту" зону карантину у зв’язку з ростом захворюваності коронавірусом.