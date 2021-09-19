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В Україні рекордно підскочив рівень госпіталізацій через COVID-19: зведення на 19 вересня

Автор
Валерія Куценко
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Автор
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Статистика захворюваності ковідом на 19.09.2021 Новина оновлена 19 вересня 2021, 08:31
Статистика захворюваності ковідом на 19.09.2021

Число нових хворих трохи впало, але кількість пацієнтів з ускладненнями зросла

На ранок неділі, 19 вересня, в Україні зареєстрували майже 4 тисячі нових випадків коронавірусу, при цьому, кожен другий був госпіталізований.

Про це можна судити по ранковому зведенні МОЗ, повідомляє "Телеграф".

Відзначається, що два дні поспіль до цього в Україні фіксували понад 6 тисяч хворих за добу, але кількість госпіталізованих при цьому була на рівні 1 568 і 1 719 осіб. Також зауважимо, що протягом всього вересня в Україні госпіталізували в середньому по тисячі чоловік за добу.

На ранок ж 19 вересня за добу зафіксували:

  • 3 983 нові випадки COVID-19;
  • 1 767 госпіталізованих;
  • 46 летальних випадків;
  • 546 видужалих.

Найбільші показники захворюваності продемонструвала Харківщина, Одещина і Дніпропетровщина.

У той же час, за останню добу прищепили 58 605 людей (вже 6 282 898 з початку вакцинації).

Як повідомляв "Телеграф", вже з 20 вересня частина регіонів України можуть перейти в "жовту" зону карантину у зв’язку з ростом захворюваності коронавірусом.

Теги:
#Коронавірус #Covid-19
Статистика захворюваності ковідом на 19.09.2021
Здоров'я
В Україні рекордно підскочив рівень госпіталізацій через COVID-19: зведення на 19 вересня
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Статистика захворюваності ковідом на 19.09.2021
В Україні рекордно підскочив рівень госпіталізацій через COVID-19: зведення на 19 вересня
Дата публікації
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