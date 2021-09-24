Вакцини вистачить всім: в Україну кожного тижня постачатимуть 500 тисяч доз Pfizer

Нині в країні є понад 10 млн доз вакцин від COVID-19.

Найближчі кілька місяців в Україну кожного тижня поступатимуть по майже 500 тис. доз вакцини Pfizer. Це є частиною підготовки до нової хвилі коронавірусу, враховуючи те, що захворюваність стрімко зростає.

Про це в пʼятницю, 24 вересня, повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду у Верховній раді.

За його словами, нині в країні є понад 10 млн доз вакцин, тому всі громадяни мають вільний доступ до щеплень. Також Шмигаль зазначив, що станом на вересень цього року в Україні уже провели 12 млн вакцинацій.

Щоб бути впевненими у достатній кількості препаратів, тепер щотижня в країну поступатимуть нові партії вакцини Pfizer. Така ретельна підготовка повʼязана з побоюваннями нової хвилі коронавірусу, оскільки кількість нових випадків з кожним днем стає все більшою.

"Ми активно готуємо лікарні та нашу медичну систему. Маємо три хвилі медичних закладів близько 90 тисяч ліжкомісць для хворих на коронавірус", - розповідає Шмигаль.

За його словами, у першій хвилі лікарень є понад 35 тисяч ліжок, котрі можна сказати повністю забезпечені киснем.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 23 вересня Україна перейшла у "жовту" карантинну зону, внаслідок чого внесли нові зміни в обмеження.