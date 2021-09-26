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Госпіталізованих все більше: свіже зведення COVID-19 в Україні на 26 вересня

Автор
Валерія Куценко
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Статистика захворюваності COVID-19 на 26.09.2021 Новина оновлена 26 вересня 2021, 08:26
Статистика захворюваності COVID-19 на 26.09.2021

Найбільше число нових хворих в Харківській, Дніпропетровській і Одеській областях

На ранок неділі, 26 вересня, в Україні зафіксували рекордне зростання важких випадків коронавірусу, — за минулу добу було госпіталізовано понад 2,3 тисяч осіб.

Про це йдеться в ранковому зведенні МОЗ, повідомляє "Телеграф".

Відзначається, що середня добова захворюваність дещо спала, як і число видужалих, що є традиційним для вихідних днів, проте рівень госпіталізацій навпаки підскочив — до цього він жодного разу за тиждень не був такий високий.

Всього за добу зареєстрували:

  • 4 647 нових випадків;
  • 2 325 госпіталізованих;
  • 69 смертей;
  • 983 видужалих.

Лідери за кількістю нових хворих — Харківщина, Дніпропетровщина, Одещина, Чернівецька і Тернопільська області.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні на Закарпатті розгорівся скандал навколо того, що інфікованих коронавірусом селили в одні палати з іншими хворими, які не мають COVID-19.

Теги:
#Коронавірус #Covid-19
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