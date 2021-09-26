Госпіталізованих все більше: свіже зведення COVID-19 в Україні на 26 вересня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 39
Найбільше число нових хворих в Харківській, Дніпропетровській і Одеській областях
На ранок неділі, 26 вересня, в Україні зафіксували рекордне зростання важких випадків коронавірусу, — за минулу добу було госпіталізовано понад 2,3 тисяч осіб.
Про це йдеться в ранковому зведенні МОЗ, повідомляє "Телеграф".
Відзначається, що середня добова захворюваність дещо спала, як і число видужалих, що є традиційним для вихідних днів, проте рівень госпіталізацій навпаки підскочив — до цього він жодного разу за тиждень не був такий високий.
Всього за добу зареєстрували:
- 4 647 нових випадків;
- 2 325 госпіталізованих;
- 69 смертей;
- 983 видужалих.
Лідери за кількістю нових хворих — Харківщина, Дніпропетровщина, Одещина, Чернівецька і Тернопільська області.
Як повідомляв "Телеграф", напередодні на Закарпатті розгорівся скандал навколо того, що інфікованих коронавірусом селили в одні палати з іншими хворими, які не мають COVID-19.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-