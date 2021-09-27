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Відмінно тонізує, але подразнює слизову: дієтолог розповів про користь і шкоду зеленого чаю

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Зелений чай Новина оновлена 27 вересня 2021, 09:51
Зелений чай

Дієтолог нагадує, що чай не повинен заміняти воду.

Багатьом для того, щоб з ранку прокинутися просто необхідно випити чашечку кави. Однак це не єдиний напій, який допомагає збадьоритися.⁣⁣ Серед кращих і корисних напоїв, що тонізують ⠀- зелений чай.

Дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Інстаграм розповіла, що зелений чай є природним антиоксидантом, він очищає організм від токсинів і діє бактерицидно. Крім цього в ньому міститися вітаміни В1, В2, Р, РР, ефірні олії, мінеральні солі, танін і кофеїн.

Однак дієтолог зазначає, що "літрами" пити чай не варто, оскільки може порушитися баланс заліза в організмі. Під час вагітності зелений чай слід вживати в міру і не робити міцний настій.⁣⁣ Крім цього, не варто пити зелений чай під час їжі.

Також, танін, який міститься в чаї, подразнює слизову, тому краще уникати його при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки.⁣⁣⁣⁣ ⠀

Світлана Фус зазначила також кілька важливих моментів, які важливо пам’ятати:

  • Холодний чай, який продається в пляшках — це не чай, а напій, наповнений барвниками і підсилювачами смаку, ⁣⁣ ⠀⁣⁣⠀
  • Краще відмовитися від додавання в чай ароматизаторів або будь-яких добавок і підсолоджувачів; ⁣ ⠀⁣⁣⠀
  • Вибирати варто якісний і натуральний зелений чай з великим листям,
  • найнижча якість у чаю з пакетиків,
  • краще випивати не більше 3-4 гуртки в день,
  • чай не замінює воду. Пити воду в будь-якому випадку потрібно, ⁣
  • заварювати чай необхідно на один раз і пити свіжим.⁣⁣ ⠀

Раніше, "Телеграф" писав, що Світлана Фус розповіла, як перестати їсти багато солодкого.

Теги:
#Здоров'я #Шкода #Чай #Зелений чай #Користь #Зелений чай в пляшках #Світлана Фус #Кому не можна пити зелений чай
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