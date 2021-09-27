Відмінно тонізує, але подразнює слизову: дієтолог розповів про користь і шкоду зеленого чаю
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 16
Дієтолог нагадує, що чай не повинен заміняти воду.
Багатьом для того, щоб з ранку прокинутися просто необхідно випити чашечку кави. Однак це не єдиний напій, який допомагає збадьоритися. Серед кращих і корисних напоїв, що тонізують ⠀- зелений чай.
Дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Інстаграм розповіла, що зелений чай є природним антиоксидантом, він очищає організм від токсинів і діє бактерицидно. Крім цього в ньому міститися вітаміни В1, В2, Р, РР, ефірні олії, мінеральні солі, танін і кофеїн.
Однак дієтолог зазначає, що "літрами" пити чай не варто, оскільки може порушитися баланс заліза в організмі. Під час вагітності зелений чай слід вживати в міру і не робити міцний настій. Крім цього, не варто пити зелений чай під час їжі.
Також, танін, який міститься в чаї, подразнює слизову, тому краще уникати його при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки. ⠀
Світлана Фус зазначила також кілька важливих моментів, які важливо пам’ятати:
- Холодний чай, який продається в пляшках — це не чай, а напій, наповнений барвниками і підсилювачами смаку, ⠀⠀
- Краще відмовитися від додавання в чай ароматизаторів або будь-яких добавок і підсолоджувачів; ⠀⠀
- Вибирати варто якісний і натуральний зелений чай з великим листям,
- найнижча якість у чаю з пакетиків,
- краще випивати не більше 3-4 гуртки в день,
- чай не замінює воду. Пити воду в будь-якому випадку потрібно,
- заварювати чай необхідно на один раз і пити свіжим. ⠀
Раніше, "Телеграф" писав, що Світлана Фус розповіла, як перестати їсти багато солодкого.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-