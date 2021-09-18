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Як знизити тягу до солодкого: дієтолог Світлана Фус назвала 3 головних правила

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Як знизити тягу до солодкого Новина оновлена 18 вересня 2021, 14:44
Як знизити тягу до солодкого

Світлана Фус розповіла, як перестати їсти багато солодкого.

Солодке — хороший антистрес, яким можна "заїсти" поганий настрій. Однак, у різних шоколадок і цукерок є негативний наслідок для фігури — зайва вага.

Щоб допомогти своїм підписникам, дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Інстаграм розповіла, як же можна знизити тягу до солодкого. Експерт з харчування назвала 3 головних правила, які допоможуть вам відмовитися від булочок-шоколадок.

Перше правило: щоб не об’їдатися солодощами, потрібно повноцінно харчуватися і правильно розподіляти їжу протягом дня. Також потрібно пити достатню кількість води.

Друге правило: якщо "образ" шоколадки не дає вам спокою, дозвольте собі з’їсти маленький шматочок в кінці приймання їжі.

Третє правило: якщо у вас немає проблем зі шлунково-кишкового тракту, то варто вживати як мінімум половину овочів і фруктів в сирому вигляді. Корисні речовини в них допоможуть задовольнити потребу в солодкому.

Також, існує ще й психологічний фактор. Хтось заохочує себе солодким, хтось так знімає стрес, а хтось заміняє солодким непрожиті емоції. Щоб впоратися з цим, необхідно навчитися розділяти свої емоції, почуття і реальні потреби.

Світлана Фус розповіла, як знизити тягу до солодкого
Світлана Фус розповіла, як знизити тягу до солодкого

Раніше, "Телеграф" писав, що Світлана Фус поділилася рецептом кокосових сирників, які потрібно готувати в духовці.

Теги:
#Здоров'я #Харчування #Здорове харчування #Солодке #Правильне харчування #Світлана Фус
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