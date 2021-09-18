Як знизити тягу до солодкого: дієтолог Світлана Фус назвала 3 головних правила

Світлана Фус розповіла, як перестати їсти багато солодкого.

Солодке — хороший антистрес, яким можна "заїсти" поганий настрій. Однак, у різних шоколадок і цукерок є негативний наслідок для фігури — зайва вага.

Щоб допомогти своїм підписникам, дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Інстаграм розповіла, як же можна знизити тягу до солодкого. Експерт з харчування назвала 3 головних правила, які допоможуть вам відмовитися від булочок-шоколадок.

Перше правило: щоб не об’їдатися солодощами, потрібно повноцінно харчуватися і правильно розподіляти їжу протягом дня. Також потрібно пити достатню кількість води.

Друге правило: якщо "образ" шоколадки не дає вам спокою, дозвольте собі з’їсти маленький шматочок в кінці приймання їжі.

Третє правило: якщо у вас немає проблем зі шлунково-кишкового тракту, то варто вживати як мінімум половину овочів і фруктів в сирому вигляді. Корисні речовини в них допоможуть задовольнити потребу в солодкому.

Також, існує ще й психологічний фактор. Хтось заохочує себе солодким, хтось так знімає стрес, а хтось заміняє солодким непрожиті емоції. Щоб впоратися з цим, необхідно навчитися розділяти свої емоції, почуття і реальні потреби.

Світлана Фус розповіла, як знизити тягу до солодкого

Раніше, "Телеграф" писав, що Світлана Фус поділилася рецептом кокосових сирників, які потрібно готувати в духовці.