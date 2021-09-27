У МОЗ розповіли, як переносять "Дельту" вакциновані і нещеплені пацієнти

Специфічні ознаки штаму "Дельта", як от кишкові розлади, можуть спостерігатися не у всіх хворих, а лише у незначної частини.

Люди, вакциновані від COVID-19, легше переносять перебіг захворювання штаму "Дельта", аніж ті, хто не отримав щеплення. Важливо те, що симптоми цього варіанту коронавірусу відрізняються від початкової інфекції.

Про це в інтервʼю "РБК Україна" повідомляє головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Нині люди часто навіть не підозрюють про те, що в них може бути коронавірус, коли мають нежить, розлади шлунку. Багато хто не знає, що симптоми штаму "Дельта" відрізняються від початкового варіанту захворювання.

Кузін відзначає, що всі, хто має перші ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції, наприклад температуру чи слабкість, повинні пройти лабораторне дослідження. Це необхідно для того, аби впевнитися, що це не коронавірус і не заразити інших людей, якщо результат тесту позитивний.

Санлікар підтвердив, що перебіг та початкові симптоми "Дельти" відрізняються від ознак першого варіанту коронавірусу. За його словами, офіційне розʼяснення від МОЗ для українців зʼявиться після того, як там зберуть доказову інформацію про симптоми або ж отримають офіційну заяву від ВООЗ.

Кузін також відзначив, попри те, що штам "Дельта" має нові ознаки, вони проявляються не у всіх. Відповідно до інформації інших країн, котрі зіткнулися з хвилею нового штаму, кишкові розлади спостерігалися не у 100% хворих, а лише у 5-7% від загальної кількості.

Головний санлікар каже, що зазвичай коронавірус, в тому числі дельта-штам, починається з нежитю, слабкості, підвищеної температури тіла, тобто ознак гострої респіраторної вірусної інфекції. Що стосується вакцинованих людей, то в них перебіг захворювання буде легшим, вони матимуть стерту субклінічну форму хвороби, каже Кузін.

Раніше "Телеграф" повідомляв про появу нового штаму коронавірусу С.1.2, який виявили у Південній Африці і деяких інших країнах.