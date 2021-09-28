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З’явилися нові ліки від ковіду, які знижують ризик смерті майже на 80%

Автор
Олена Волкова
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Виробляти новий препарат буде британський фармгігант GlaxoSmithKline Новина оновлена 28 вересня 2021, 11:58
Виробляти новий препарат буде британський фармгігант GlaxoSmithKline

За своєю суттю новий препарат — це антитіло, яке послаблює коронавірус в людському організмі

В Японії схвалили новий препарат британського виробництва, який знижує ризик смерті від коронавірусу на 79%.

Про це пише NHK.

Повідомляється, що інноваційний препарат "Сотровімаб", який буде випускати фармацевтична компанія GlaxoSmithKline, призначений для лікування легких і середніх форм ковіду, коли пацієнтам ще не потрібний кисень.

Японські експерти визнали ефективність і безпеку цих ліків — за своєю суттю нейтралізуючого антитіла, яке послаблює коронавірус в людському організмі. Вводять його внутрішньовенно, але тільки тим людям, у яких є ризик переходу хвороби у важку форму.

Відомо, що "Сотровімаб" пройшов множинні випробування, а до визнання Японією його ще в травні схвалили в США для екстреного застосування. Вже доведено, що препарат знижує ризик смерті і госпіталізацій на 79%.

Нагадаємо, привезені в Україну інноваційні препарати Bamlanivimab і Etesevimab мають ряд особливостей в застосуванні і не показали ефективності проти нових штамів коронавірусу.

Теги:
#Японія #Ліки #Фармакологія #Коронавірус
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