Сотні французів вакцинувалися простроченою Pfizer: реакція організму і несподівана пропозиція медиків

Серед постраждалих були учні коледжів, яким запропонували зробити щеплення від ковіду знову

У Франції в регіоні Овернь-Рона-Альпи сталася НП в центрі вакцинації, де 260 людей прищепили розмороженим препаратом Pfizer, у якого закінчився термін придатності.

Про це пише France Bleu.

У департаменті охорони здоров’я цього регіону повідомили, що партію Pfizer, яка була придатна до 5 вересня, розморозили, і з 7 серпня по 21 вересня використовували ці дози для вакцинації. У підсумку, зіпсованим препаратом прищепили 260 осіб, сотня з яких — учні місцевих коледжів.

Втім, як пізніше повідомили в Національному агентстві з безпеки лікарських засобів Франції, нікому з вакцинованих за допомогою прострочення людей не стало погано. Всіх обстежили і не виявили ніяких порушень внаслідок щеплення.

Однак у медиків поки немає відповідей на питання, чи захистить ця вакцина від коронавірусу, в зв’язку з чим всім 260 людям запропонували зробити щеплення повторно.

Нагадаємо, глава компанії Moderna Inc. заявив, що кінець пандемії наближає збільшення виробництва вакцин: до середини 2022 року щеплень від коронавірусу, в тому числі бустерних доз для ревакцинації, вистачить для всього людства. Гендиректор компанії з виробництва американської вакцини також переконаний, що щеплення стануть доступні навіть для немовлят.