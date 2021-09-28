Глава Pfizer відповів, скільки разів потрібно буде вакцинуватися проти COVID-19

Експерт переконаний, що пандемія завершиться через рік, але коронавірус продовжить мутувати

Для того, щоб люди змогли повернутися до нормального життя, як до пандемії, потрібно буде робити щеплення проти ковіду раз на рік.

Таку думку висловив генеральний директор Pfizer Альберт Бурла в інтерв’ю телеканалу ABC News.

Експерт вважає ймовірним те, що вже через рік людство повернеться до колишнього життя.

За його словами, це зовсім не означає, що не з’являтимуться нові штами коронавірусу, від яких не потрібно буде робити щеплення. Бурла каже, що все це може статися, проте допоможе ревакцинація, яку потрібно буде проходити раз на рік.

"Але знову ж таки, це належить з’ясувати", — резюмував директор Pfizer.

Про те, що пандемія може завершитися через рік, раніше заявляв і колега Бурли з компанії Moderna Inc. Стефан Бансел. Нагадаємо, він заявив, що кінець пандемії наближає збільшення виробництва вакцин: до середини 2022 року щеплень від коронавірусу, в тому числі бустерних доз для ревакцинації, вистачить для всього людства. Гендиректор компанії з виробництва американської вакцини також переконаний, що щеплення стануть доступні навіть для немовлят.