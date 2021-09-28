Глава Pfizer ответил, сколько раз нужно будет вакцинироваться против COVID-19

Эксперт убежден, что пандемия завершится через год, но коронавирус продолжит мутировать

Для того, чтобы люди смогли вернуться к нормальной жизни, как до пандемии, нужно будет прививаться против ковида раз в год.

Такое мнение выразил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла в интервью телеканалу ABC News.

Эксперт считает вероятным то, что уже через год человечество вернется к прежней жизни.

По его словам, это вовсе не означает, что не будут появляться новые штаммы коронавируса, от которых не нужно будет делать прививки. Бурла говорит, что все это может произойти, однако поможет ревакцинация, которую нужно будет проходить раз в год.

"Но опять же, это предстоит выяснить", – резюмировал директор Pfizer.

О том, что пандемия завершится через год, ранее заявлял и коллега Бурлы из компании Moderna Inc. Стефан Бансел. Напомним, он говорил, что конец пандемии приближает увеличение производства вакцин: к середине 2022 года прививок от коронавируса, в том числе бустерных доз для ревакцинации, хватит для всего человечества. Гендиректор компании по производству американской вакцины также убежден, что прививки станут доступны даже для грудных детей.