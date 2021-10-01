Кількість захворівших на коронавірус продовжує стрімко зростати: статистика за 30 вересня

Найбільша кількість захворювань спостерігається у Харківській області.

В Україні за добу четверга, 30 вересня, зафіксували 12 034 нових випадків заражень COVID-19. В їх число входить 1 059 дітей та 248 медпрацівників. У порівнянні з попередньою добою, показники захворюваності виросли.

Про це в пʼятницю, 1 вересня, повідомляє Міністерство охорони здоровʼя у своєму Telegeram-каналі.

За минулу добу, 30 вересня, з коронавірусною хворобою госпіталізувати понад 2,6 тис. осіб. Ще майже 3,3 тис. людей змогли побороти COVID-19. Померли від інфекції 172 особи.

В четвер понад 89 тис. українців зробили тест на коронавірус методом ПЛР. Ще понад 10,2 тис. осіб скористалися методом тестування ІФА. Експрес-тести зробили майже 33,2 тис. громадян.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 2 млн 435,4 тис. громадян. Видужати від коронавірусу змогли більше ніж 2 млн 258,4 тис. осіб. Щодо кількості смертей, інфекція забрала життя 56 446 українців.

Найбільш високий рівень захворюваності спостерігається в Харківській області. Там за добу заразилися 1 225 громадян. Трохи менше випадків за минулу добу зафіксували у Львівській області (794). Високі показники також мають також Запорізька (770), Донецька (745) і Дніпропетровська (725) області.

Раніше "Телеграф" повідомляв, українці якого віку найчастіше хворіють на коронавірус.