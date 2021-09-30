Українці якого віку найчастіше хворіють на коронавірус: статистика

Хворих на COVID-19 розподілили на п’ять категорій по вікових групах.

В Україні кількість хворих на коронавірус продовжує зростати і досягла квітневих показників. Найбільш схильними до COVID-19 виявилися українці віком від 50 до 69 років.

Про це свідчить статистика сайту Мінфін.

Згідно зі статистичними даними 47% хворих — це люди старше 50 років, при цьому лише 9% — українці від 70 років.

Діаграма коронавірусу за віковими групами

На другому місці за захворюваністю опинилася група людей віком від 30 до 49 років. Кількість інфікувань COVID-19 в цій категорії не на багато менша, ніж у лідерів — 37%.

Третя позиція за молоддю — серед хворих на коронавірус 11% тих, кому від 18 до 29 років. Найменше хворих — серед дітей та підлітків. Неповнолітніх — 5%. Коронавірус у дітей небезпечний тим, що його можуть не виявити звичайні аналізи, які роблять при простудних захворюваннях.

Відзначимо, що найчастіше на коронавірсу в Україні хворіють жінки — їх серед інфікованих 60%.

За час пандемії в Україні найчастіше вмирали від коронавірусу пенсіонери — чотири з п’яти летальних випадків.

Раніше "Телеграф" писав, що навіть у тих, хто переміг COVID-19 можуть зберігатися симптоми хвороби. Третина пацієнтів відчуває їх кілька місяців після одужання.