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Українці якого віку найчастіше хворіють на коронавірус: статистика

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Найбільше хворих — серед представників старшого покоління. Новина оновлена 30 вересня 2021, 10:30
Найбільше хворих — серед представників старшого покоління.

Хворих на COVID-19 розподілили на п’ять категорій по вікових групах.

В Україні кількість хворих на коронавірус продовжує зростати і досягла квітневих показників. Найбільш схильними до COVID-19 виявилися українці віком від 50 до 69 років.

Про це свідчить статистика сайту Мінфін.

Згідно зі статистичними даними 47% хворих — це люди старше 50 років, при цьому лише 9% — українці від 70 років.

Діаграма коронавірусу за віковими групами
Діаграма коронавірусу за віковими групами

На другому місці за захворюваністю опинилася група людей віком від 30 до 49 років. Кількість інфікувань COVID-19 в цій категорії не на багато менша, ніж у лідерів — 37%.

Третя позиція за молоддю — серед хворих на коронавірус 11% тих, кому від 18 до 29 років. Найменше хворих — серед дітей та підлітків. Неповнолітніх — 5%. Коронавірус у дітей небезпечний тим, що його можуть не виявити звичайні аналізи, які роблять при простудних захворюваннях.

Відзначимо, що найчастіше на коронавірсу в Україні хворіють жінки — їх серед інфікованих 60%.

За час пандемії в Україні найчастіше вмирали від коронавірусу пенсіонери — чотири з п’яти летальних випадків.

Раніше "Телеграф" писав, що навіть у тих, хто переміг COVID-19 можуть зберігатися симптоми хвороби. Третина пацієнтів відчуває їх кілька місяців після одужання.

Теги:
#Діти #Пенсіонери #Коронавірус #Covid-19
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