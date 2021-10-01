Рус

В Україні залишився один "помаранчевий" регіон: чому покращилася статистика карантинних зон

Автор
Іванка Гамчук
Дата публікації
Читать на русском
Автор
124
У Донецькій області зберігається високий рівень госпіталізацій Новина оновлена 01 жовтня 2021, 13:39
У Донецькій області зберігається високий рівень госпіталізацій

Чернівецька область має надто високі показники завантаженості ліжок.

В Україні скоротилася кількість областей, котрі перебувають в "помаранчевій" карантинній зоні. Станом на 1 жовтня лише один регіон має високий рівень небезпеки, хоча нещодавно було аж пʼять.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Відповідно до офіційних даних, нині "помаранчевій" зоні відповідає Чернівецька область. Там рівень захворюваності становить 527 осіб на 100 тисяч населення, хоча має бути не більше 75 людей. Окрім того, на Буковині високий показник госпіталізацій — 58,2.

Також у Чернівецькій області надто високий рівень завантаженості ліжок. Він становить 67,5%, хоча дозволено максимум 65%. Варто відзначити, що ще днем раніше, 29 вересня, показник відповідав нормі (64,2%).

Статистика коронавірусу в регіонах України
Статистика коронавірусу в регіонах України

Високий рівень госпіталізацій нині має Донецька область. Цифра сягнула 66,3% за дозволених 50%. Проте на Донеччині нижчий рівень захворюваності, тому вона поки що залишається у "жовтій" зоні.

Нагадуємо, що пʼять днів тому до "помаранчевої" зони відносили Дніпропетровську, Тернопільську, Черкаську, Донецьку та Кіровоградську області. Зараз показники у цих регіонах змінилися в кращий бік. Варто відзначити, що Кіровоградська область, котра нещодавно була в "помаранчевій" зоні, нині має найнижчий рівень захворюваності (54).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що статистика захворюваності на коронавірус з кожним днем показує все більші цифри.

Теги:
#Коронавірус #Covid-19 #Помаранчева зона #жовта зона
Саакашвілі заявив, що 3 жовтня буде йти колоною разом з протестуючими
Політика
Саакашвілі пояснив своє повернення в Грузію і закликав народ до протестів: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Саакашвілі заявив, що 3 жовтня буде йти колоною разом з протестуючими
Саакашвілі пояснив своє повернення в Грузію і закликав народ до протестів: подробиці
Дата публікації
Категорія
Жителі ОРДЛО з паспортами громадян РФ
Як Росія поглинає Донбас — і що робити Україні
Дата публікації
Категорія
Олексій Суровцев на "Танцях з зірками"
Олексій Суровцев, який вилетів з "Танців з зірками": у Каті Кухар роль злого судді
Дата публікації
Категорія
У жовтні очікується зростання тарифів
Зростання тарифів, осінній призов і штрафи на дорогах — що змінилося в Україні з 1 жовтня
Дата публікації
Категорія
Сергій Притула
Партія Притули: з ким і за чиї гроші шоумен повертається в політику