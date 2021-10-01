В Україні залишився один "помаранчевий" регіон: чому покращилася статистика карантинних зон

Чернівецька область має надто високі показники завантаженості ліжок.

В Україні скоротилася кількість областей, котрі перебувають в "помаранчевій" карантинній зоні. Станом на 1 жовтня лише один регіон має високий рівень небезпеки, хоча нещодавно було аж пʼять.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Відповідно до офіційних даних, нині "помаранчевій" зоні відповідає Чернівецька область. Там рівень захворюваності становить 527 осіб на 100 тисяч населення, хоча має бути не більше 75 людей. Окрім того, на Буковині високий показник госпіталізацій — 58,2.

Також у Чернівецькій області надто високий рівень завантаженості ліжок. Він становить 67,5%, хоча дозволено максимум 65%. Варто відзначити, що ще днем раніше, 29 вересня, показник відповідав нормі (64,2%).

Статистика коронавірусу в регіонах України

Високий рівень госпіталізацій нині має Донецька область. Цифра сягнула 66,3% за дозволених 50%. Проте на Донеччині нижчий рівень захворюваності, тому вона поки що залишається у "жовтій" зоні.

Нагадуємо, що пʼять днів тому до "помаранчевої" зони відносили Дніпропетровську, Тернопільську, Черкаську, Донецьку та Кіровоградську області. Зараз показники у цих регіонах змінилися в кращий бік. Варто відзначити, що Кіровоградська область, котра нещодавно була в "помаранчевій" зоні, нині має найнижчий рівень захворюваності (54).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що статистика захворюваності на коронавірус з кожним днем показує все більші цифри.