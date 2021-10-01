Количество заболевших коронавирусом продолжает стремительно расти: статистика за 30 сентября

Наибольшее количество заболеваний наблюдается в Харьковской области.

В Украине за сутки четверга, 30 сентября, зафиксировали 12 034 новых случаев заражений COVID-19. В их число входит 1 059 детей и 248 медработников. По сравнению с предыдущими сутками, показатели заболеваемости выросли.

Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщает Министерство здравоохранения в своем Telegeram-канале.

За прошедшие сутки, 30 сентября, с коронавирусной болезнью госпитализировали более 2,6 тыс. человек. Еще почти 3,3 тыс. граждан смогли побороть COVID-19. Умерли от инфекции 172 человека.

В четверг более 89 тыс. украинцев сделали тест на коронавирус методом ПЦР. Еще более 10,2 тыс. человек воспользовались методом тестирования ИФА. Экспресс-тесты сделали почти 33,2 тыс. граждан.

Всего за время пандемии в Украине заболели более 2 млн 435,4 тыс. граждан. Выздороветь от коронавируса смогли более 2 млн 258,4 тыс. человек. По количеству смертей, инфекция унесла жизни 56 446 украинцев.

Наиболее высокий уровень заболеваемости наблюдается в Харьковской области. Там за сутки заразились 1 225 граждан. Чуть меньше случаев за минувшие сутки зафиксировали во Львовской области (794). Высокие показатели также имеют также Запорожская (770), Донецкая (745) и Днепропетровская (725) области.

Ранее "Телеграф" сообщал, украинцы какого возраста чаще всего болеют коронавирусом.