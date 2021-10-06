Косметолог назвала основні помилки при догляді за шкірою
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Лікар-косметолог нагадала, що ні в якому разі не варто забувати змивати макіяж на ніч.
Восени наша шкіра потребує особливого догляду, а на походи до косметолога не завжди є час, та й кошти теж. Але це не означає, що більше варіантів немає. За шкірою можна доглядати і вдома, однак потрібно робити це правильно, щоб не нашкодити собі.
В ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" лікар-косметолог Алла Дворянин розповіла про основні заборони при домашньому догляді за шкірою обличчя:
- Не забувайте змивати макіяж на ніч. Обтяжена макіяжем шкіра не в змозі дихати, пори забиваються і вона стає тьмяною.
- Чи не чіпати обличчя руками. Брудні руки можуть рознести інфекцію по всьому обличчю і викликати запальні процеси.
- Не варто самостійно видаляти чорні точки і висипання. Адже в домашніх умовах можна занести інфекцію і забути про красиву шкіру. Прибирати запалення можна тільки в кабінеті у косметолога.
Косметолог нагадує, що потрібно використовувати домашні засоби для догляду. Адже регулярний базовий домашній догляд (очищення, тонізація і нанесення крему) дозволить підтримувати шкіру в тонусі.
Раніше, "Телеграф" писав, що косметолог розповіла, що робити, щоб лице "пережило" осінь з найменшими наслідками.
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