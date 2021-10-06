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Косметолог назвала основні помилки при догляді за шкірою

Автор
Анна Барабан
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Як доглядати за шкірою восени Новина оновлена 06 жовтня 2021, 10:13
Як доглядати за шкірою восени

Лікар-косметолог нагадала, що ні в якому разі не варто забувати змивати макіяж на ніч.

Восени наша шкіра потребує особливого догляду, а на походи до косметолога не завжди є час, та й кошти теж. Але це не означає, що більше варіантів немає. За шкірою можна доглядати і вдома, однак потрібно робити це правильно, щоб не нашкодити собі.

В ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" лікар-косметолог Алла Дворянин розповіла про основні заборони при домашньому догляді за шкірою обличчя:

  • Не забувайте змивати макіяж на ніч. Обтяжена макіяжем шкіра не в змозі дихати, пори забиваються і вона стає тьмяною.
  • Чи не чіпати обличчя руками. Брудні руки можуть рознести інфекцію по всьому обличчю і викликати запальні процеси.
  • Не варто самостійно видаляти чорні точки і висипання. Адже в домашніх умовах можна занести інфекцію і забути про красиву шкіру. Прибирати запалення можна тільки в кабінеті у косметолога.

Косметолог нагадує, що потрібно використовувати домашні засоби для догляду. Адже регулярний базовий домашній догляд (очищення, тонізація і нанесення крему) дозволить підтримувати шкіру в тонусі.

Раніше, "Телеграф" писав, що косметолог розповіла, що робити, щоб лице "пережило" осінь з найменшими наслідками.

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