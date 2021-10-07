Вакцини проти COVID знижують ризик передачі Delta, але недовго: що про це говорять лікарі

Щеплення від COVID-19 не гарантує, що ви не заразитеся варіантом Delta, але вбереже ваших близьких

Пандемія коронавируса, незважаючи на активну вакцинацію населення, не вщухає. З кожним днем Україна все ближче наближається до нового жорсткого локдауну. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я .

Недавня стаття на сайті Nature розповідає про результати нового дослідження ефективності вакцин проти коронавируса. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Перше дослідження, присвячене тому, наскільки добре вакцини запобігають поширенню дельта-варіанту SARS-CoV-2, приносить як хороші, так і погані новини.

Гарні новини

Дослідження показує, що люди, інфіковані варіантом Дельта, з меншою ймовірністю передадуть вірус своїм близьким, якщо вони вже були вакциновані проти COVID-19. При відсутності щеплення ймовірність передачі вірусу своєму оточенню значно зростає.

Захисний ефект щеплення щодо Дельти відносно невеликий і слабшає через три місяці після отримання другої ін’єкції.

Дані, отримані в результаті дослідження, дозволяють вченим зрозуміти, як вакцинація впливає на поширення Дельта штаму.

Дослідники проаналізували дані тестування 139 164 близьких контактів 95 716 осіб, інфікованих SARS-CoV-2, в період з січня по серпень 2021 року в Сполученому Королівстві. У цей період варіанти Alpha і Delta боролися за домінування.

Автори дослідження виявили, що, хоча вакцини дійсно забезпечували деякий захист від інфекції і знизили подальшу її передачу, але це не відносилося до варіанту Дельта. З Дельтою цей ефект виявився значно слабкіше.

Людина, яка була повністю вакцинована і потім перенесла "прорив" Дельта-інфекції, мала майже в два рази більше шансів передати вірус, ніж той, хто був інфікований Alpha.

Не дуже хороші новини

На жаль, позитивний вплив вакцини на передачу Delta згодом знизився до майже незначного рівня.

"Існує ступінчастий перехід від Альфи до Дельти. Крім цього з плином часу відбуваються також деякі зміни", — говорить співавтор дослідження Девід Ейр, епідеміолог з Оксфордського університету, Великобританія.

Отримані результати "можливо, пояснюють, чому, незважаючи на широке поширення вакцинації, ми спостерігаємо таку сильну передачу Дельта".

Але результати також пропонують "можливість того, що якщо ви проводите кампанію по ревакцинації, щоб захистити окремих людей, це також може мати ефект зниження передачі інфекції", — говорить Ейр.

Раніше "Телеграф" писав про те, що коронавірус в Україні різко змінив динаміку поширення.