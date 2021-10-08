Що буде, якщо вживати яйця кожного дня: відповідь дієтолога

Всесвітній день яйця відзначають 8 жовтня

Яйце – необхідна складова нашого харчування та потужна доза корисних вітамінів і мікроелементів. У Всесвітній день яйця про користь цього ледве не ідеального продукту "Телеграф" розпитав лікарку-дієтолога Оксану Скиталінську.

Чим корисні яйця

Дієтологи називають яйця еталоном білка. По-перше, яйце містить всі 20 амінокислот, серед яких найцінніші – незамінні. Причому в такій кількості, яка повністю підходить для організму людини. Крім того, в жовтку містяться корисні жироподібні речовини – фосфоліпіди, а ще лецитин: вони необхідні для якісної роботи клітин і захищають від нервових розладів, порушення роботи печінки. Яйця засвоюються практично на 100%, як материнське молоко. Всі інші продукти, навіть білкові, мають набагато нижчий рівень засвоєння.

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Скільки яєць треба з’їдати щодня

Дієтолог рекомендує обов’язково включати яйця у ваш раціон, хоча би тричі на тиждень. Золотою серединою вважається вживати 1-2 яйця на день. Варто правильно готувати продукт. Так, жовток має лишатися рідким – саме тоді зберігаються всі цінні властивості. Наприклад, це може бути яйце зварене нам’яко, яйце-пашот, яєчня -глазунья чи омлет.

При приготуванні яйця жовток має лишатися рідким

Протипоказання і міфи щодо вживання яєць

Люди часто бояться їсти яйця, бо там є холестерин. Дієтолог заспокоює: "Цього робити не варто". Холестерин яєць не впливає на загальний рівень холестерину в організмі, якщо з’їдати їх 1-2 на день. Варто пам’ятати, що холестерин необхідний для функціонування людського організму. Без нього не будуть синтезуватися гормони, вітамін D. А ще він – мембрана для судин і потрібен для того, щоби клітини були міцними і несприйнятливими до дії різних шкідливих молекул (чи то віруси, канцерогени, токсини).

Протипоказань практично немає. Єдине, що може бути, алергічна непереносимість яєчного білка в маленьких дітей. Але вона часто проходить із віком. Тож для більшості людей яйце — продукт харчування, близький до ідеального.

З якими продуктами їсти яйця

Дієтолог радить поєднувати яйця з продуктами, що містять клітковину – салат із різнокольорових овочів і зелені, шматочок цільнозернового хліба або цільнозернова неочищена крупа. Такий мікс – гарний варіант для сніданку.