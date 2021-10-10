Не повторюйте ці помилки: поради, "як не треба робити" при вагітності

Щоб не робити подібних помилок самим, і не наражати на небезпеку дитину, краще "вчитися на чужих помилках".

Вагітність — прекрасна подія в житті кожної жінки. Хіба це не чудово, мати можливість принести в цей світ нове життя. Однак паралельно з цим, це і дуже відповідальний період, адже жінка повинна стежити і відповідати не тільки за себе, але і за майбутнього малюка.

Психотерапевт Наталія Зайцева на своїй сторінці в Інстаграм поділилася зі своїми підписницями помилками, які вона здійснювала за своєї першої вагітності. Наталя вважає, що "розумні вчаться на чужих помилках", тому і вирішила обговорити цю тему.

"Вчіться на моїх помилках, тому що я була ще та дурненька, і творила багато дурниць" — пише Зайцева.

Як не треба робити при вагітності

1. Харчування

Не потрібно їсти все підряд і не варто налягати на солодке і борошняне. Потрібно пам’ятати і думати про збалансованість. Через сильний набір ваги, вас можуть мучити болі і печія. А якщо хочеться солодкого, то краще здобу замінити на додаткову порцію фруктів.

2. Риба і морепродукти

Психотерапевт радить відмовитися від риби без термічної обробки: типу суші або бутербродів зі слабосоленою сьомгою. Подібне харчування може загрожувати отруєнням, через що доведеться пити антибіотики. А це не дуже добре для дитини. Якщо хочеться риби — краще віддати перевагу термічно обробленим морепродуктам, і то 1-2 рази в тиждень.

3. Вітаміни і мікроелементи

Обов’язково потрібно поповнювати вітамінний "склад". Пити фолієву кислоту, йодомарин, вітамін Д і періодично кальцій. Але обов’язково перед цим проконсультуватися з лікарем.

4. Сон

Не варто постійно спати, особливо вдень. Через це можуть бути проблеми з засипанням і нічним сном.

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