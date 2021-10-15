Вчені з’ясували, як вакциновані поширюють COVID-19

Обидві досліджувані вакцини схвалені в Україні.

Вчені з Оксфордського університету проаналізували передачу варіанту коронавірусу Delta і надали попередні результати дослідження. Вони показують, що вакциновані люди рідше передають COVID-19 іншим.

Про це повідомляє Аль-Джазіра.

Вчені зосередили увагу на людях, вакцинованих препаратами від Pfizer і AstraZeneca. Вони вивчили майже 150 тис. контактів. Дослідження показало не тільки, що щеплені рідше заражали інших коронавірусів, а й що вакцина Pfizer давала кращий ефект:

ймовірність передачі коронавірусу від вакцинованих Pfizer на 65% нижче

ймовірність передачі COVID-19 у вакцинованих AstraZeneca на 36% нижче.

Дослідники вважають, що організм після вакцинації швидше очищається від вірусу і має менше коронавірусних частинок.

Як і ефективність вакцинації в захисті від зараження коронавірусом, з часом цей механізм зазнає змін. У вакцинованих AstraZeneca через три місяці рівень зараження оточення стає однаковим з тими, хто не був щеплений.

Раніше "Телеграф" писав, що дія вакцин погіршується через кілька місяців після імунізації.