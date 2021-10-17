Майже 5 тисяч госпіталізацій за добу: свіжа статистика коронавірусу в Україні

У Одеській області знову зафіксували найбільшу кількість хворих за добу

В Україні станом на ранок неділі, 17 жовтня, зафіксували 11 288 нових випадків коронавірусу, що на понад 1,5 тисячі менше попередніх показників. Попри невеликий спад захворюваності кількість госпіталізованих з COVID-19 за добу склала майже 5 тисяч осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя України.

За минулу добу в Україні:

захворіли дітей — 1086 (до цього — 1105 осіб);

захворіли медпрацівників — 154 (днем раніше — 204 людини);

госпіталізовані — 4747 (напередодні — 2859 осіб);

одужали — 3541(попередньої доби — 5874 людини);

летальних випадків — 219 (минулої доби було 277).

У регіональному розрізі найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1396), Харківській (948), Донецькій (934), Дніпропетровській (748) і Запорізькій (678) областях.

З початку пандемії в країні:

захворіло – 2 635 170 осіб;

одужало – 2 325 997 осіб;

летальних випадків – 60 633;

Як повідомляв "Телеграф", лікарі прогнозують пік захворюваності коронавірусом в Україні на початок наступного місяця. Для України він пройде складно через брак кисню і ліків для хворих, а також особливостей важкого варіанту коронавірусу.