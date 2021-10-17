Майже 5 тисяч госпіталізацій за добу: свіжа статистика коронавірусу в Україні
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У Одеській області знову зафіксували найбільшу кількість хворих за добу
В Україні станом на ранок неділі, 17 жовтня, зафіксували 11 288 нових випадків коронавірусу, що на понад 1,5 тисячі менше попередніх показників. Попри невеликий спад захворюваності кількість госпіталізованих з COVID-19 за добу склала майже 5 тисяч осіб.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя України.
За минулу добу в Україні:
- захворіли дітей — 1086 (до цього — 1105 осіб);
- захворіли медпрацівників — 154 (днем раніше — 204 людини);
- госпіталізовані — 4747 (напередодні — 2859 осіб);
- одужали — 3541(попередньої доби — 5874 людини);
- летальних випадків — 219 (минулої доби було 277).
У регіональному розрізі найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1396), Харківській (948), Донецькій (934), Дніпропетровській (748) і Запорізькій (678) областях.
З початку пандемії в країні:
- захворіло – 2 635 170 осіб;
- одужало – 2 325 997 осіб;
- летальних випадків – 60 633;
Як повідомляв "Телеграф", лікарі прогнозують пік захворюваності коронавірусом в Україні на початок наступного місяця. Для України він пройде складно через брак кисню і ліків для хворих, а також особливостей важкого варіанту коронавірусу.
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