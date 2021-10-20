Фейкові сертифікати і антивакцинатори: провал України в боротьбі з коронавірусом побачили навіть на Заході

Корупція і забобони зробили боротьбу з епідемією в Україні безрезультатною

Всесвітня Організація Охорони Здоров’я зовсім недавно заявила про те, що для подолання пандемії коронавірусу необхідно вакцинувати не менше 80% населення.

Стаття на сайті The New York Times розповідає про те, що Україна маючи найнижчий рівень вакцинації від коронавірусу в Європі, вже налічує 538 смертей від Covid-19 за добу.

Це була найбільша кількість жертв коронавірусу за день з початку пандемії.

Представники органів охорони здоров’я країни скаржаться на дві взаємопов’язані проблеми: небажання населення вакцинуватися і незаконні схеми продажу підроблених сертифікатів вакцинації.

Небажання вакцинуватися пояснюється схильністю населення вірити в теорію змови, і провалом інформаційної кампанії щодо вакцинації.

Проблема шахрайства настільки серйозна, що президент Володимир Зеленський обговорював її на зустрічі з міністрами уряду і представниками правоохоронних органів.

Поширення підроблених свідоцтв про вакцинацію в країні, яка роками боролася з корупцією в багатьох сферах суспільного життя, загрожує підірвати боротьбу України з вірусом.

Багато хто готовий придбати фальшивий Сертифікат вакцинації, аби не робити щеплення

Новинні агентства неодноразово повідомляли про людей, які не тільки отримували фальшиві довідки, але і реєстрували їх у державній онлайн-базі даних.

Невідомо, скільки таких підробок було зареєстровано. Але навіть якщо прийняти ці цифри за чисту монету, в країні як і раніше найнижчий рівень вакцинації в Європі: усього 15% її населення повністю вакциновані.

Україна з населенням близько 44 млн осіб повідомляла в середньому про 14 348 випадків за день за останній тиждень, але низький рівень тестування в країні означає, що фактична кількість нових інфікувань може бути набагато вище.

Раніше «Телеграф» писав про те, що в Україні почалася масова вакцинація від COVID-19, під час якої за тиждень хочуть прищепити 1,5 млн українців.