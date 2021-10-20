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Фейкові сертифікати і антивакцинатори: провал України в боротьбі з коронавірусом побачили навіть на Заході

Автор
Дмитро Симоненко
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Майже 15 тис. хворих в день — така статистика в Україні цієї осені Новина оновлена 20 жовтня 2021, 12:12
Майже 15 тис. хворих в день — така статистика в Україні цієї осені

Корупція і забобони зробили боротьбу з епідемією в Україні безрезультатною

Всесвітня Організація Охорони Здоров’я зовсім недавно заявила про те, що для подолання пандемії коронавірусу необхідно вакцинувати не менше 80% населення.

Стаття на сайті The New York Times розповідає про те, що Україна маючи найнижчий рівень вакцинації від коронавірусу в Європі, вже налічує 538 смертей від Covid-19 за добу.

Це була найбільша кількість жертв коронавірусу за день з початку пандемії.

Представники органів охорони здоров’я країни скаржаться на дві взаємопов’язані проблеми: небажання населення вакцинуватися і незаконні схеми продажу підроблених сертифікатів вакцинації.

Небажання вакцинуватися пояснюється схильністю населення вірити в теорію змови, і провалом інформаційної кампанії щодо вакцинації.

Проблема шахрайства настільки серйозна, що президент Володимир Зеленський обговорював її на зустрічі з міністрами уряду і представниками правоохоронних органів.

Поширення підроблених свідоцтв про вакцинацію в країні, яка роками боролася з корупцією в багатьох сферах суспільного життя, загрожує підірвати боротьбу України з вірусом.

Багато хто готовий придбати фальшивий Сертифікат вакцинації, аби не робити щеплення
Багато хто готовий придбати фальшивий Сертифікат вакцинації, аби не робити щеплення

Новинні агентства неодноразово повідомляли про людей, які не тільки отримували фальшиві довідки, але і реєстрували їх у державній онлайн-базі даних.

Невідомо, скільки таких підробок було зареєстровано. Але навіть якщо прийняти ці цифри за чисту монету, в країні як і раніше найнижчий рівень вакцинації в Європі: усього 15% її населення повністю вакциновані.

Україна з населенням близько 44 млн осіб повідомляла в середньому про 14 348 випадків за день за останній тиждень, але низький рівень тестування в країні означає, що фактична кількість нових інфікувань може бути набагато вище.

Раніше «Телеграф» писав про те, що в Україні почалася масова вакцинація від COVID-19, під час якої за тиждень хочуть прищепити 1,5 млн українців.

Матеріал опублікований російською мовою — читати мовою оригіналу
Теги:
#Вакцинація #Коронавірус #Коронавірус в Україні #Covid-19
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