Смертність важливіша за ризики: імунолог пояснила, чи безпечно щеплюватися в пунктах вакцинації від COVID-19

Лікар інформувала про можливі наслідки щеплення.

Вакцинуватися від коронавірусу під час епідемії може бути небезпечно через ризик підхопити хворобу, особливо штам Дельта. Саме його вважають відповідальним за зростання кількості летальних випадків в Україні. При цьому COVID-19 можна підхопити безпосередньо після вакцинації — в період 5-7 днів.

Про це написала лікар-імунолог Ірина Цимбалюк із Тернополя.

У листуванні, опублікованому у сторіс, лікар зазначила, що для Дельти немає "кордонів і дистанції". Вона розповіла, що антитіла після вакцинації формуються як після першого, так і після другого щеплення.

Після щеплення кілька днів може бути реакція на вакцинацію, а захворіти на коронавірус можна протягом тижня.

Instagram-сторіс від 27.10

Цимбалюк пише, що смертність переважає над ризиками від вакцинації.

Радити робити щеплення чи ні імунолог не береться, але зазначає, що сама щепилася Модерною півтора місяці тому.

Раніше "Телеграф" писав, що за час вакцинаційної кампанії померло 119 щеплених громадян. У МОЗ не пов’язують їх смерті з вакцинаціями.