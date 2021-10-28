Антидепресанти можуть допомогти у боротьбі з COVID-19: що з’ясували вчені

Дешевий, загальнодоступний антидепресант загального призначення може знизити ризик захворювання на COVID-19 майже на третину

Дослідження, проведене серед 1500 пацієнтів у Бразилії, показало, що у тих, хто приймав препарат, основною речовиною якого є "флувоксамін", була менша ймовірність прогресування коронавірусу, а також знижувалась необхідність госпіталізації.

Про це повідомляє CNN.

Препарат, що продається під торговою маркою Luvox, є селективним інгібітором зворотного захоплення серотоніну (SSRI), який найчастіше використовують для лікування обсесивно-компульсивного розладу (ОКР) та депресії. За словами ад’юнкт-професора психіатрії Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, яка працювала над дослідженням, опублікованим у журналі Lancet Global Health, цей препарат також може впливати на запалення.

741 доброволець, хворий на коронавірус, отримував по 100 мг "флувоксаміну" двічі на день протягом 10 днів, у той час як 756 добровольців отримували плацебо. Серед пацієнтів, які отримували "флувоксамін", 79 – або близько 11 % – потребували госпіталізації порівняно з майже 16 % тих, хто приймав плацебо.

Щоб з’ясувати, чи варто застосовувати препарат під час лікування коронавірусу, необхідно провести додаткові дослідження.

"З огляду на безпеку, простоту використання, низьку вартість та широку доступність "флувоксаміну", ці результати можуть вплинути на національні та міжнародні рекомендації щодо клінічного відання COVID-19", — підсумували дослідники.

Медики вважають, що необхідно вивчити ефективність у боротьбі з коронавірусом ще одного досить доступного препарату – "прозаку" або "флуоксетину". Вони вважають, що його слід вивчити, щоб зрозуміти, чи може він допомогти.

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