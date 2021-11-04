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Лікарі розповіли про переваги та небезпеки відмови від м’яса

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Овочі
Овочі

Вегетаріанцям нагадали, що на одних овочах та фруктах раціон будувати не варто.

Тема відмови від м’яса та продуктів тваринного походження не перший рік розбурхує уми людей по всьому світу, а щороку 1 листопада навіть відзначають міжнародний День вегана. Водночас лікарі поспішили нагадати, що відмова від м’яса може бути корисною лише за дотримання певного набору рекомендацій.

Відповідне нагадування було оприлюднено на сторінці Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

"Звичайно, у м’ясі та морепродуктах міститься велика кількість поживних речовин, тому деякі не розуміють переваги вегетаріанської дієти", — сказано у повідомленні.

Однак там зазначають, що правильно складений вегетаріанський раціон може допомогти у профілактиці низки хвороб, а згідно з дослідженнями американської Академії харчування та дієтології, він підійде навіть дітям та вагітним жінкам.

У повідомленні зазначено, що є дослідження, що підтверджують, що люди, які відмовилися від вживання м’яса, набагато рідше стикаються із серцево-судинними захворюваннями, проблемами ожиріння та деякими видами раку.

Наголошується, що для користі організму, рослинний раціон повинен поєднувати в собі не лише овочі, фрукти та насіння, а й повноцінну заміну тваринним білкам. Їх можна знайти в бобових, горіхах та соєвих продуктах.

"Якщо ж ви не їсте м’яса, але компенсуєте це малопоживною їжею — чекати на якісь корисні ефекти для здоров’я марно", — кажуть лікарі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про 25 світових зірок, які відмовилися від споживання м’яса і про те, що їх спонукало на цей крок.

Теги:
#Вегетаріанство #ЗСЖ #Вегани
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