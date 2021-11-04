Перехворілим на "корону" почнуть видавати сертифікати в "Діє": подробиці

Нові сертифікати будуть доступні вже з наступного тижня

Українці зможуть отримати сертифікат про те, що перехворіли на коронавірус, у додатку "Дія".

Про це повідомила заступник міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку Марія Карчевич, передає "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

Можливість отримати сертифікат з’явиться вже з 8 листопада. Українці, які перехворіли на коронавірус, зможуть сформувати відповідний сертифікат через 15 днів після того, як лікар внесе відповідні дані до системи.

Варто зазначити, що сертифікат буде дійсним протягом 90 днів після того, як його сформовано.

Нагадаємо, в Україні найближчим часом з’являться дитячі сертифікати про вакцинацію. Документ буде доступний у додатку Дія для дітей віком від 12 років, які отримали необхідну дозу вакцини від коронавірусу. Варто зазначити, що сертифікат буде доступний для неповнолітніх мешканців нашої країни, як і для дорослих. Документ можна буде отримати як після однієї, так і двох вакцин.

Крім того, вже з наступного тижня українські депутати та чиновники не зможуть потрапити на роботу без COVID-сертифікату.