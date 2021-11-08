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Смертність може збільшитися вдвічі: українців попередили про небезпечну хворобу, крім СOVID-19

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Рентген Новина оновлена 08 листопада 2021, 16:51
Рентген

Чим симптоми коронавірусної інфекції відрізняються від туберкульозу.

Поки світ зайнятий боротьбою з пандемією коронавірусу, у ВООЗ звернули увагу і на іншу не менш небезпечну хворобу, яка, як може здатися, лише чекала свого часу. Йдеться про туберкульоз.

Як повідомляють у Центрі громадського здоров’я, смертність від цієї хвороби може збільшитися вдвічі в усьому світі, включаючи й Україну.

Серед причин такого явища криється схожість симптомів COVID-19 та туберкульозу.

"Для своєчасного виявлення туберкульозу і лікарям, і пацієнтам, які звертаються зі скаргами на свій стан, потрібно прислухатися до симптомів ретельніше", — йдеться у повідомленні.

Для того, щоб мати можливість швидше визначити туберкульоз, експерти ЦГЗ склали невелику пам’ятку, в якій провели порівняння між симптомами цих хвороб.

Зокрема вказується на те, що при туберкульозі початок хвороби є більш плавним, на відміну від "ковіду", який проявляє себе дуже різко.

Головними відмінностями туберкульозу є пітливість ночами та безпричинне зниження ваги. Про інфікування коронавірусом може свідчити біль у горлі та голові.

Варто також звернути увагу на кашель, так "ковіду" властивий сухий кашель, у той час, як при туберкульозі кашель зазвичай з мокротою.

Серед спільних характеристик — низька температура на початкових стадіях захворювання і задишка при фізичних навантаженнях, а також при важких формах захворювань можливе відкашлювання кров’ю.

Симптоми туберкульозу та COVID-19
Симптоми туберкульозу та COVID-19

"Маєте підвищення температури, тривалий кашель, слабкість? Не зволікайте, звертайтеся до сімейного лікаря і проходьте додаткові скринінги", — порекомендували в ЦГЗ.

Як повідомлялося раніше, після вихідних в Україні спостерігається традиційне зниження кількості нових випадків COVID-19, проте рівень смертності від хвороби як і раніше залишається високим.

Теги:
#Туберкульоз #Коронавірус #ЦОЗ #Covid-19
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