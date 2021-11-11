Антибіотики при коронавірусі: навіщо вони потрібні

Антибактеріальні препарати застосовують у разі підвищення двох результатів аналізів.

Кількість нових хворих на коронавірус в Україні фіксується в кілька десятків тисяч щодня. Лікування захворювання викликає багато питань і одне з них – прийом антибактеріальних препаратів.

Лікар та керівник приватної клініки Тарас Жиравецький відповів на популярні питання про антибіотики при ковіді.

Він розповів, що такі препарати призначають, коли до коронавірусу приєднується бактеріальна інфекція і лікування стає більш складним. При цьому на вірус антибіотики не впливають, як і на показники розвитку хвороби — згортання крові або наявність ефекту "матового скла" в легенях при комп’ютерній томографії. Нагадаємо, альвеолярні зміни в легенях – зони підвищеної щільності – виявляють при пневмонії.

На початку антибактеріального лікування варто звернути увагу на С-реактивний білок та прокальцитонін в аналізах. Під час інфекції вони підвищені.

Жировецький нагадав, що коронавірус — це не просто вірус, а хвороба і для її лікування можуть знадобитися і противірусні препарати, і антибіотики. Їх призначають у складних випадках, часто – у стаціонарі.

Раніше "Телеграф" писав, що вакцинацію від коронавірусу можуть зробити щорічною процедурою.