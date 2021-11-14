Повторна пневмонія після коронавірусу: лікар розповів, на що звернути увагу

В Україні понад 3 млн хворих на коронавірус.

COVID-19 змінюється і лікарі повідомляють про нові симптоми, характерні для різних штамів, або нові випадки в їх практиці. Іноді після тяжкого перебігу коронавірусу може відбутися повторне запалення легень. Це відбувається на 10-14 день після хвороби. Про це розповів на своїй сторінці у Facebook головлікар однієї з львівських клінік Тарас Жиравецький.

Він зазначає, що це не повторне захворювання на коронавірус. Серед ознак того, що запалення легень знову почалося, лікар називає кашель, пітливість та підвищення температури. Жиравецькій також опублікував список аналізів, які можуть показати пневмонію.

МОЗ України рекомендує не займатися самолікуванням при підозрі на коронавірус і звертатися до сімейного лікаря.

Загальний аналіз крові. У разі запалення легень, як повідомляє лікар, збільшиться загальна кількість лейкоцитів та нейтрофільних гранулоцитів.

Аналіз С-реактивний протеїн (ЦРП, Ц-реактивний білок). Його рівень може піднятися в кілька разів вище за норму.

У разі повторної пневмонії можуть знадобитися антибіотики.

Ризик важкого перебігу коронавірусу вищий у людей 60+ та з супутніми захворюваннями, — попереджає ВООЗ.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні знижується кількість хворих на коронавірус і збільшується кількість одужалих — статистика на 14 листопада.

Думка про коронавірус відбита в цьому матеріалі є особистим судженням лікаря і не може бути використана як етап діагностики або лікування захворювання.